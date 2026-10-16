ΔΕΥΑΗ: Εργασίες ύδρευσης από τις 19 Οκτωβρίου σε τέσσερις δρόμους του Ηρακλείου





Συνεχίζονται από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.



Ειδικότερα, από την Δευτέρα 19/10/2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:



• Στην Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως (κάθοδος) από την συμβολή της με την Ιτάνου έως την Γερωνυμάκη.



• Στην οδό Μονής Πρεβέλης από την συμβολή της με την Ιτάνου έως την Γερωνυμάκη.



• Στην οδό Γεωργ. Παπανδρέου από την συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την Λεωφ. Κνωσού.



• Στην οδό Χρυσοστόμου από την συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την Λεωφ. Παπανδρέου (διαδοχικά ανά οικοδομικό τετράγωνο).

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για τις απαραίτητες εργασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ