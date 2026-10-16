Συνελήφθη 55χρονος για κλοπές από παγκάρια εκκλησιών – Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις και κλοπές χρημάτων από παγκάρια Ιερών Ναών στη Θηρασιά, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας. Στην κατοχή του εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.072 ευρώ, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος συνελήφθη χθες, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες για διαρρήξεις σε εκκλησίες της Θηρασιάς. Για τη διερεύνησή τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία, κατάφερε να εντοπίσει τον κατηγορούμενο.

Διαβάστε επίσης

Νέος ΚΟΚ: Πότε επιτρέπεται η διήθηση των μηχανών και ποιες είναι οι κυρώσεις

Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη