Επισκοπή: Αναβολή της αναμέτρησης με τον ΑΟΑΝ σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γ.Βαρδινογιάννη

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Μετά από αίτημα της Επισκοπής στην Ε.Π.Ο., η αναμέτρηση με τον ΑΟΑΝ για την 4η αγωνιστική της Γ’Εθνικής αυτήν την Κυριακή αναβάλλεται, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

"Η Επισκοπή ζήτησε την μετάθεση του αγώνα της Κυριακής, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 16:00.

Η Επισκοπή ευχαριστεί την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σεβάστηκε το αίτημα του σωματείου μας και επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη."αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου