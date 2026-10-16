Δύο νέα ιατρεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό

Στη δημιουργία δύο Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, ενός στο Ηράκλειο και ενός στο Ρέθυμνο, προχωρά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο την άμεση υγειονομική κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην οποία συμμετέχουν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.



Τα δύο ιατρεία θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και θα εξυπηρετούν φοιτητές, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και εργαζομένους στις δύο πανεπιστημιουπόλεις.



Σε διοικητικό επίπεδο, το ιατρείο στο Ηράκλειο θα αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας, ενώ εκείνο στο Ρέθυμνο θα υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου.



Τα νέα ιατρεία θα στεγαστούν σε χώρους που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης εντός των πανεπιστημιουπόλεων.



Οι χώροι διαθέτουν ήδη τον απαραίτητο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ το Πανεπιστήμιο θα καλύπτει από τον προϋπολογισμό του τις ετήσιες λειτουργικές δαπάνες στέγασης.



Για τη στελέχωση των δύο δομών προβλέπεται η προκήρυξη δύο θέσεων προσωπικών ιατρών, μίας για κάθε ιατρείο.



Η ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ και θα καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας.



Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο της χώρας, που θα έχει δικά του ιατρεία, στις εγκαταστάσεις του.

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