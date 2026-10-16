Επικουρική σύνταξη "εξπρές": Οι νέοι κανόνες που σβήνουν την αναμονή

Τέλος στη γραφειοκρατία και τις πολύχρονες αναμονές βάζει το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο, το οποίο ενοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις απονομής επικουρικής σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους. Πλέον, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, το «κλειδί» για την επικουρική σύνταξη γήρατος είναι η συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης (ή 4.500 ενσήμων).



Η ρύθμιση αυτή καταργεί τις παλαιότερες, αυστηρότερες διατάξεις —που ίσχυαν κυρίως στο Δημόσιο και σε ειδικά ταμεία— όπου απαιτούνταν έως και 25 ή 35 έτη εργασίας.

Οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να λάβει ένας ασφαλισμένος την επικουρική του σύνταξη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής:



• Χρόνος Ασφάλισης: Να έχει συμπληρώσει κατ' ελάχιστο 15 έτη (4.500 ημέρες) επικουρικής ασφάλισης.



• Έκδοση Κύριας Σύνταξης: Να έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για την κύρια σύνταξη γήρατος από τον e-ΕΦΚΑ.

Ψηφιακό «fast-track» εντός 3 μηνών

Η απλοποίηση των κανόνων φέρνει μαζί της και ταχύτητα. Με τις νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η επικουρική σύνταξη απονέμεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της κύριας σύνταξης, δίνοντας οριστικό τέλος στις πολυετείς καθυστερήσεις του παρελθόντος.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υπολείπεται ενσήμων για να συμπληρώσει τη 15ετία, διατηρεί το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικά έτη (όπως στρατιωτική θητεία ή σπουδές) ή να προχωρήσει σε προαιρετική ασφάλιση.

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