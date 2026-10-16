Ηράκλειο: Όχι στη νέα δομή μεταναστών - Οι καταγγελίες του Μανώλη Συντυχάκη

«Η κυβέρνηση επιταχύνει την υλοποίηση των απάνθρωπων σχεδίων της για τη δημιουργία κλειστής δομής στο Ηράκλειο Κρήτης σε βάρος προσφύγων και μεταναστών και σε βάρος των κατοίκων, την ώρα που ήδη φανερώνονται τα αδιέξοδα της εφαρμογής του βάρβαρου και απάνθρωπου συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, για το οποίο μόνο το ΚΚΕ μιλά και αναφέρεται στον εγκλωβισμό στη χώρα μας χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, μετατρέποντάς την σε αποθήκη ανθρωπίνων ψυχών». Αυτό επισήμανε ξεκινώντας την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ, αναφερόμενος στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στις εικόνες ντροπής που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στην Ιεράπετρα αλλά και στο λιμάνι του Ηρακλείου κι επιβεβαιώνουν τη βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής, με εκατοντάδες πρόσφυγες, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά και γυναίκες, στοιβαγμένοι σε απάνθρωπες συνθήκες και εκτεθειμένοι στη βροχή και στο κρύο. Αναφέρθηκε στην προσφορά των εργαζομένων κι εθελοντών ώστε να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη για τους ξεριζωμένους και κάλεσε κυβέρνηση, Περιφέρεια και δήμο άμεσα να εξασφαλίσουν κατάλληλο χώρο με αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες, να γίνει γρήγορα η καταγραφή των αναγκών τους, να διασφαλιστούν διερμηνείς, υγειονομικές συνθήκες και έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας.

«Οι δομές - φυλακές είναι η επιτομή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, το οποίο υπερασπίζονται συνολικά τα επιτελεία της ΕΕ και στη χώρα μας η κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι αυτές οι δομές - φυλακές που δημιουργούνται δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγκη για προσωρινούς αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας, με υποδομές πραγματικά ανθρώπινες, με γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων για τον τελικό προορισμό τους, με ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής ένταξης για όσους θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, με προστασία των παιδιών και κάλυψη όλων των κενών και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών ασύλου και μετανάστευσης.

Κατήγγειλε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κτιρίου για τη δημιουργία δομής - φυλακής στο Ηράκλειο της Κρήτης, εγείρει σοβαρά ερωτηματικά καθώς δεν έχει τις απαιτούμενες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, είναι παντελώς ακατάλληλο, εφάπτεται στην κοίτη του Ξηροπόταμου με σοβαρούς πλημμυρικούς κινδύνους, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη κακοκαιρία, λόγω απουσίας αναγκαίων έργων όπως οριοθέτηση ρεμάτων και το φράγμα των Δαφνών. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι το κράτος θα καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο ύψους 13.500 ευρώ παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες συζητείται η δωρεάν παραχώρηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα ξελασπώνει τρωκτικά και κολλητούς της. Αποκαλύπτεται επίσης, ότι η διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού έχει ως κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, τη διαπλοκή τους με την κυβέρνηση και το αστικό κράτος, επισήμανε.

Ο Μ. Συντυχάκης υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και η ασφάλεια του λαού δεν απειλούνται από τους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά από τη συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, απειλούνται από τις βάσεις θανάτου, όπως αυτή της Σούδας, από την κοστολόγηση της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας, όπως καταγράφεται στους χώρους δουλειάς και στις καταστροφές σαν αυτές πρόσφατα στην Κρήτη».

Ο κομμουνιστής βουλευτής επισήμανε την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους και ο κοινός αγώνας Ελλήνων και ξένων εργατών απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή την πολιτική που γεννά πολέμους, φτώχεια, εκμετάλλευση και προσφυγιά.

«Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη αποτυπώνουν τη διαρκή αύξηση ξεριζωμένων ανθρώπων σε συνθήκες όξυνσης πολεμικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Το πρόβλημα δεν είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, η εμπλοκή στους πολέμους για τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ», ανέφερε και προειδοποίησε ότι όσο οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι θα αυξάνεται και ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων.

Καταλήγοντας, απηύθυνε κάλεσμα στους κατοίκους της Κρήτης, τους εργαζομένους, τον λαό, να προβληματιστούν πιο βαθιά για αυτή την κατάσταση, να μην εγκλωβιστούν στην απαράδεκτη και υποκριτική ρατσιστική προπαγάνδα για δήθεν «εισβολείς», και επανέλαβε τη διεκδίκηση του ΚΚΕ να μην προχωρήσει η δημιουργία κλειστής δομής, φυλακής hot spot στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

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