Π. Πολάκης: «Πού πήγαν τα 95 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στη UNICEF; Καταθέστε τώρα όλα τα οικονομικά στοιχεία» (βίντεο)

Συζητήθηκε σήμερα (16/10) στην ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης σχετικά με την αδιαφανή χρηματοδότηση της UNICEF με 94.482.617,53 ευρώ για τα προγράμματα παιδικής παχυσαρκίας και παιδιού-οικογένειας. Ο βουλευτής Χανίων μετά από δύο αναπάντητες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Υπουργείο Υγείας, επανήλθε, ζητώντας για μια ακόμα φορά να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για το πού κατευθύνθηκε η χρηματοδότηση, ποια ήταν τα παραδοτέα, πόσο πληρώθηκε το κάθε ένα και κυρίως ποιο είναι το ποσό που κατευθύνθηκε σε δράσεις διαφήμισης και επικοινωνίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο ούτε παραδοτέα, ούτε απολογισμοί, ούτε αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν έναν ουσιώδη έλεγχο της διάθεσής τους. Πού πήγαν τα λεφτά δηλαδή;»

Η Αν. Υπουργός Υγείας κ. Αγαπηδάκη, προσπάθησε να απαντήσει ισχυριζόμενη ότι δήθεν το ελληνικό γραφείο της UNICEF διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να αποφύγει για μια ακόμη φορά να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ επικαλέστηκε και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Παύλος Πολάκης, επέμεινε ότι η επίκληση των ελεγκτικών μηχανισμών δεν απαντά στο συγκεκριμένο και διαρκές, αίτημα για αναλυτική δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων και των παραδοτέων τονίζοντας ότι: «μη μου λέτε το Ελεγκτικό, το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Καταθέστε στη Βουλή τα στοιχεία. Σας έχουν ρωτήσει 5 κοινοβουλευτικές ομάδες και απάντηση δεν έχει πάρει κανείς» για να προσθέσει ότι η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήρθε μετά δυο αρχικές απορρίψεις. Επιπλέον, ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η μελέτη που τεκμηριώνει τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι 8 στα 10 παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απέκτησαν φυσιολογικό βάρος.

Ο Π. Πολάκης κατηγόρησε ευθέως την κ. Αγαπηδάκη ότι μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε για την προσωπική της προβολή. Περιέγραψε δε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιείται φέρνοντας ως παράδειγμα συγκεκριμένες αθλητικές ιστοσελίδες οι οποίες επιλέγουν μέσω του αλγορίθμου τους να προβάλλουν μέσω χορηγίας «ψηλά», προκειμένου να λάβουν θεάσεις, επιλεγμένα άρθρα της κ. Αγαπηδάκη σε άλλα μέσα. Με ποιους πόρους χορηγούνται αυτά τα άρθρα αναρωτήθηκε ο Π. Πολάκης για να καταλήξει: «σας κατηγορώ ευθέως όσο δε δίνετε αναλυτικά στοιχεία για το πού πήγαν τα λεφτά, ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων, των σχεδόν 95 εκατομμυρίων ευρώ, είναι μαύρο πολιτικό χρήμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και εσείς στην προεκλογική σας εκστρατεία. Γιατί, αφού είναι όλα τόσο καθαρά όπως μας λέτε, δεν μας δίνετε τα στοιχεία; Γιατί δεν μας λέτε πόσα από τα 95 εκατομμύρια πήγαν σε διαφημιστική δαπάνη; Γιατί δεν μας λέτε πόσο κόστισαν τα 300.000 γεύματα;».

Κλείνοντας ο βουλευτής Χανίων υποσχέθηκε ότι δεν θα σταματήσει εδώ, αλλά θα παραπέμψει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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