Χανιά: Γέφυρες πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας δημιουργεί το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Γέφυρες πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας δημιουργεί το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, προσκαλώντας τρεις καταξιωμένους εκπροσώπους του κινεζικού animation.

Συγκεκριμένα, τον ανεξάρτητο δημιουργό Joe Chang, με έδρα τον Καναδά, την Dr. Wen-Shing Ho, σκηνοθέτη, ηχητική καλλιτέχνη και καθηγήτρια στο Institute of Cultural and Creative Industry του Shanghai Jiao Tong University, και την Yu Jin, καθηγήτρια της China Academy of Art.

Το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πραγματοποιείται από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στο Βενιζέλειο Ωδείο, με προβολές, αφιερώματα, εκθέσεις, masterclasses, εκπαιδευτικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο Joe Chang είναι ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα του φεστιβάλ, στον οποίο θα απονεμηθεί Τιμητικός Φάρος στην τελετή λήξης την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών animation, συζητήσεις με τους δημιουργούς και εκπαιδευτικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Το animation, μια τέχνη που μπορεί να ξεπερνά τα γλωσσικά σύνορα, λειτουργεί ως αφετηρία για την ανταλλαγή ιδεών, τη γνωριμία με νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και τη δημιουργική συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 20:00, στην Αίθουσα Β΄ του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, παρουσιάζεται η ενότητα «Ποιητική Αρμονία - Γυναικεία Δημιουργική Πορεία & Ανατολίτικη Ποιητική», με εννέα ταινίες μικρού μήκους της καθηγήτριας Yu Jin και των φοιτητών της από την China Academy of Art.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 20:00, στην Αίθουσα Β του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί η προβολή «Traces: Τριάντα χρόνια Animation του Joe Chang». Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Το αφιέρωμα παρακολουθεί την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1996 έως το 2026, μέσα από αντιπροσωπευτικές ταινίες μικρού μήκους, στις οποίες συναντώνται οι επιρροές της ανατολικής φιλοσοφίας και της δυτικής τέχνης.

Ο Joe Chang γεννήθηκε στην Κίνα το 1956 και από το 1990 δραστηριοποιείται και στον Καναδά. Έχει συνεργαστεί με το National Film Board of Canada, ενώ το 2002 ίδρυσε το Τμήμα Animation στην China Academy of Art. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει δημιουργήσει 17 ταινίες μικρού μήκους, έχει αποσπάσει σχεδόν 100 βραβεία και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 διεθνή φεστιβάλ. Ο Joe Chang, η Wen-Shing Ho και η Yu Jin με τους φοιτητές της θα πραγματοποιήσουν εργαστήριο animation σε δύο μέρη, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Στο πρώτο μέρος, «Δημιουργώντας Όνειρα με τα Χέρια - Εργαστήριο Animation με Τεχνική Σινικής Μελάνης (Ink Wash)», οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές τεχνικές animation και θα δημιουργήσουν δικούς τους χαρακτήρες και εικόνες, συνδυάζοντας στοιχεία της ελληνικής και της κινεζικής παράδοσης, από τον μινωικό πολιτισμό και τη Μεσόγειο έως τους δράκους και την κινεζική μυθολογία.

Στο δεύτερο μέρος θα προβληθούν κινεζικά animation που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και θα ακολουθήσει συζήτηση για τη σύγκλιση του κινηματογράφου με Τ.Ν., της χειροποίητης καλλιτεχνικής πρακτικής, του παραδοσιακού animation, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραγωγής με τα νέα μέσα στη σύγχρονη Κίνα.

Ο Joe Chang γεννήθηκε στο Shenyang της Κίνας το 1956. Σπούδασε Χαρακτική στη Lu Xun Academy of Fine Arts και αργότερα στο Tama Art University στο Τόκιο. Το 1990 εγκαταστάθηκε στον Καναδά και εργάστηκε σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες animation, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ως σκηνοθέτης animation στο National Film Board of Canada. Η πρώτη του ταινία με χρηματοδότηση του NFB, The Chinese Violin, ολοκληρώθηκε το 2000.

Το 2002 ίδρυσε το Τμήμα Animation στην China Academy of Art στο Hangzhou. Σε περισσότερα από 30 χρόνια έχει δημιουργήσει και σκηνοθετήσει 17 καλλιτεχνικές ταινίες animation μικρού μήκους, κερδίζοντας σχεδόν 100 βραβεία και συμμετέχοντας σε περισσότερα από 300 διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων τα Annecy, Ottawa, Zagreb και Hiroshima. Οι ταινίες A Long-distance Call και Music Box επιλέχθηκαν για το Short Film Corner του Φεστιβάλ Καννών.

Έχει διατελέσει καθηγητής, επιβλέπων μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και κοσμήτορας σε διάφορα ιδρύματα τέχνης και animation. Σήμερα ζει μεταξύ Vancouver και Hangzhou και εργάζεται ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης και παραγωγός κινηματογράφου και animation. Η Δρ. Wen-Shing Ho είναι σκηνοθέτις, ηχητική καλλιτέχνις και μόνιμη αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Institute of Cultural and Creative Industry του Shanghai Jiao Tong University, όπου υπήρξε η πρώτη διευθύντρια του Master of Cinema Program και ίδρυσε το 4D Cinematic Arts and Technology Center.

Για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια προσεγγίζει τον κινηματογράφο ως μουσική σύνθεση, εφαρμόζοντας ρυθμό και ενορχήστρωση στην οπτική αφήγηση. Η ταινία της Takao Dancer (2013) έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, ενώ η πειραματική Ku (2001) τιμήθηκε με Best Director Honorable Mention στο Georgetown International Film Festival. Οι πιο πρόσφατες δουλειές της είναι το My Name Is Ren (2026) και το stop-motion animation Rose & Violin, που βρίσκεται σε φάση post-production.

Υποστηρίζει μια ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που διευρύνει τη δυνατότητα του κινηματογράφου να εκφράζει την πολιτισμική μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία. Η Yu Jin γεννήθηκε στο Qingdao της Κίνας και σπούδασε Γραφιστική στο Zhejiang Sci-Tech University και Κινηματογραφικό και Τηλεοπτικό Animation στη Beijing Film Academy. Διδάσκει στην China Academy of Art από το 2004, όπου το 2021 απέκτησε διδακτορικό στις Σπουδές Θεάτρου και Κινηματογράφου. Σήμερα είναι Καθηγήτρια και Επιβλέπουσα Διδακτορικών Διατριβών στη Σχολή Animation & Games.

Έχει εργαστεί και σπουδάσει διεθνώς, μεταξύ άλλων ως επισκέπτρια καθηγήτρια στις ΗΠΑ και ως επισκέπτρια ερευνήτρια και resident artist animation στο University of the Arts London. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φόρουμ animation, έχει διατελέσει μέλος κριτικών επιτροπών φεστιβάλ και έχει διοργανώσει εργαστήρια κινεζικής ζωγραφικής με μελάνη και animation.

Η καλλιτεχνική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στο animation με κινεζική μελάνη, το ποιητικό animation και το γυναικείο animation. Ως ανεξάρτητη σκηνοθέτις έχει δημιουργήσει οκτώ ταινίες animation, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 40 διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις, μεταξύ άλλων στο Interfilm Berlin και στο San Francisco International Film Festival. Ζει και εργάζεται στο Hangzhou.

Το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμμα, τατελούν υπό την Αιγίδα και Υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων καθώς επίσης τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας - Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού . Παράλληλα έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ] και υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων ενώ αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισσάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

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