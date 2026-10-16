Καΐλας: "Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη γυναίκα μου που με ανέχτηκε, η αγάπη της με κράτησε δυνατό"

Ο Βασίλης Καϊλας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και μίλησε για την οικογένειά του αλλά και την αποχή του από το θέατρο.

«Δεν ξέρω αν είμαι νέος, αλλά αποφάσισα να φύγω, γιατί νομίζω ότι οι παλαιότεροι πρέπει να αφήσουμε έδαφος στους νεότερους να προχωρήσουν παραπέρα το έργο μας. Για εμένα πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μου έπαιξε η οικογένειά μου. Όλα τα άλλα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ακόμα και ο κινηματογράφος», είπε χαρακτηριστικά.

«Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα ευχαριστώ στη γυναίκα μου που με ανέχτηκε. Πάρα πολλές ώρε δουλειάς και η πραγματική αγάπη της με κράτησε γερό και δυνατό».

Όπως εξήγησε, αισθάνεται χορτάτος και γι' αυτό δεν αισθάνεται την ανάγκη να επιστρέψει: «Αποφεύγω να επιστρέψω γιατί είμαι χορτάτος, πρώτον και δεύτερον γιατί δεν συνάδει η εποχή μου με τη σημερινή εποχή. Δεν αναπολώ τίποτα, απλά πέρασα πάρα πολύ καλά. Είχα ανθρώπους οι οποίοι με αγάπησαν πραγματικά, ίσως γιατί ήμουν μικρός, δεν ξέρω. Αλλά όλοι μου στάθηκαν πολύ έντονα δίπλα μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», ανέφερε.

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