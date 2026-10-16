Πληρωμές με κάρτα χωρίς ρεύμα και ίντερνετ από το 2027 – Τι αλλάζει στην Ελλάδα

Νέα δεδομένα στις συναλλαγές με κάρτα φέρνει η απόφαση της Mastercard να επιτρέψει offline πληρωμές, ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή απώλειας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Το σύστημα θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, από το 2027, μετά τις δοκιμές σε άλλες χώρες. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά το εκτεταμένο μπλακάουτ στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2025, όταν περίπου 55 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη δυνατότητα ψηφιακών πληρωμών.

Πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα

Από τον Φεβρουάριο του 2027, όλες οι νέες κάρτες Mastercard που εκδίδονται στην Ευρώπη θα υποστηρίζουν offline συναλλαγές. Από τον Μάιο του ίδιου έτους, η δυνατότητα θα είναι υποχρεωτική και για όλα τα νέα POS, καθώς και για όσα αντικαθίστανται. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν με εισαγωγή της κάρτας και πληκτρολόγηση PIN για αγορές τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, αλλά και σε αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.

Πώς θα λειτουργούν οι offline πληρωμές

Η τεχνολογία βασίζεται σε προκαθορισμένα όρια συναλλαγών που αποθηκεύονται με ασφάλεια στο chip της κάρτας. Έτσι, το POS θα μπορεί να εγκρίνει πληρωμές χωρίς άμεση επικοινωνία με την τράπεζα, ακόμη και αν έχει χάσει τη σύνδεσή του με το δίκτυο. Το όριο μπορεί να φτάνει έως τα 200 ευρώ ανά συναλλαγή και καθορίζεται από την εκδότρια τράπεζα. Με την αποκατάσταση της σύνδεσης, η συναλλαγή αποστέλλεται για εκκαθάριση.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο τι θα συμβαίνει στην Ελλάδα εάν δεν υπάρχει ρεύμα στην ταμειακή μηχανή που είναι συνδεδεμένη με το POS. Η Mastercard δεν έχει διευκρινίσει εάν θα είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η παράκαμψη της ταμειακής διαδικασίας μέσω του μενού του τερματικού.

Οι πρώτες εφαρμογές στην Ευρώπη

Η Mastercard έχει ήδη εφαρμόσει offline πληρωμές στη Δανία, τη Σουηδία, την Εσθονία και τη Λετονία. Στη Λετονία, συναλλαγές συνεχίστηκαν σε καταστήματα με γεννήτριες κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ενώ στη Δανία τεχνική βλάβη αποσύνδεσε POS από το δίκτυο, χωρίς να διακοπούν πολλές συναλλαγές σε βασικά εμπορικά σημεία. Η εταιρεία επεκτείνει πλέον το σύστημα σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, σε συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, κεντρικές τράπεζες και συνεργάτες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δικτύων πληρωμών, μέσω επενδύσεων σε τοπικές υποδομές και κυβερνοασφάλεια.

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