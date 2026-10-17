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ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απέλυσε την Ζακαράια -Ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου για μόλις 5 μέρες

Ζακαράια
clock 08:10 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως είπε στη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ρόλο της.

Η Ζακαράια, διάδοχος της Κάρολιν Λίβιτ, είχε διοριστεί σε αυτή τη θέση πριν από περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, η παρουσία της στην ενημέρωση Τύπου του Λευκού Οίκου προκάλεσε σφοδρή κριτική για ανεπάρκεια για τον ρόλο.

Στην πρώτη ενημέρωση των συντακτών του Λευκού Οίκου περιορίστηκε στις σημειώσεις της και δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις. Επίσης, η κριτική επικεντρώθηκε και στο γεγονός ότι, ενώ δηλώνει δικηγόρος δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

«Ίσως δεν της ταιριάζει ο ρόλος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ρόλος του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ίσως να μην ταιριάζει στην Κέιτι Ζακαράια.

Σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

«Η Κέιτι έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα από τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ, πολύ άσχημα. Είναι πολύ άδικο. Τη ρώτησα απλώς: “Είναι αυτό για σένα;”. Είναι καλό άτομο. Θα την αφήσω να πάρει η ίδια αυτή την απόφαση».

Και πρόσθεσε: «Ο Σον Χάνιτι (δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από την εκπρόσωπο Τύπου) ήταν κάπως σκληρός. Η Κέιτι ξεκινά με τρόπο που δείχνει ότι τα μέσα ενημέρωσης της φέρονται πολύ κακεντρεχώς. Της είπα: “Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν”. Ίσως τελικά να μην είναι για εκείνη».



Και σε ερώτηση δημοσιογράφου του Fox News, αν εξετάζει να δώσει κάποιο άλλο ρόλο στην Κέιτι Ζακαράια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Είπα: “Όταν επιστρέψω, θα μιλήσουμε”, διότι δεν θεωρώ ότι η Κέιτι θα πρέπει να υποφέρει όπως υποφέρει στα χέρια του Τύπου. Οπότε, θα μιλήσω μαζί της μόλις επιστρέψω».

Δεν απολύθηκε η Ζακαράια, «αποχωρεί»

Σύμφωνα με το Fox News, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, «αποχωρεί» από τον ρόλο της.



Και ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι την απέλυσε.

«Όχι, όχι. Θέλω να έχει μια καλή ζωή… Έχει δεχθεί σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης», είπε στους δημοσιογράφους.

Και πρόσθεσε ότι, λίγα μόλις λεπτά πριν μιλήσει στους δημοσιογράφους, παρότρυνε τη Ζακαράια να επανεξετάσει το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση της, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, αν δεν θέλεις».

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