Ο Τραμπ απέλυσε την Ζακαράια -Ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου για μόλις 5 μέρες

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως είπε στη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει τον ρόλο της.

Η Ζακαράια, διάδοχος της Κάρολιν Λίβιτ, είχε διοριστεί σε αυτή τη θέση πριν από περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, η παρουσία της στην ενημέρωση Τύπου του Λευκού Οίκου προκάλεσε σφοδρή κριτική για ανεπάρκεια για τον ρόλο.

Στην πρώτη ενημέρωση των συντακτών του Λευκού Οίκου περιορίστηκε στις σημειώσεις της και δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις. Επίσης, η κριτική επικεντρώθηκε και στο γεγονός ότι, ενώ δηλώνει δικηγόρος δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

«Ίσως δεν της ταιριάζει ο ρόλος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ρόλος του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ίσως να μην ταιριάζει στην Κέιτι Ζακαράια.

Σε δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

«Η Κέιτι έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα από τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ, πολύ άσχημα. Είναι πολύ άδικο. Τη ρώτησα απλώς: “Είναι αυτό για σένα;”. Είναι καλό άτομο. Θα την αφήσω να πάρει η ίδια αυτή την απόφαση».

Και πρόσθεσε: «Ο Σον Χάνιτι (δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από την εκπρόσωπο Τύπου) ήταν κάπως σκληρός. Η Κέιτι ξεκινά με τρόπο που δείχνει ότι τα μέσα ενημέρωσης της φέρονται πολύ κακεντρεχώς. Της είπα: “Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν”. Ίσως τελικά να μην είναι για εκείνη».

ZACHARIA IS ON THE WAY OUT ALREADY 👇 Q: Would you have liked to have known that Katie Zacharia didn't pass the bar? TRUMP: Katie has been treated very badly by the media. Very very badly. Very unfair. I just asked her, is this for you? And she's a nice person. I'm going to let her make that decision. Sean Hannity was a little bit tough. Katie is off to a start that, the news has been so nasty to her. I told her, 'Honestly, if I were you, I would reconsider.' Maybe it's not for her — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026





Και σε ερώτηση δημοσιογράφου του Fox News, αν εξετάζει να δώσει κάποιο άλλο ρόλο στην Κέιτι Ζακαράια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Είπα: “Όταν επιστρέψω, θα μιλήσουμε”, διότι δεν θεωρώ ότι η Κέιτι θα πρέπει να υποφέρει όπως υποφέρει στα χέρια του Τύπου. Οπότε, θα μιλήσω μαζί της μόλις επιστρέψω».

REPORTER: “You’re saying you’re considering a new role for [Katie Zacharia]?” PRESIDENT TRUMP: “I said, 'when I get back, we're going to talk,' because I don't think that Katie should be made to suffer like she's suffering at the hands of the press.” “So I will talk to her as soon as I get back.” — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Δεν απολύθηκε η Ζακαράια, «αποχωρεί»

Σύμφωνα με το Fox News, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, «αποχωρεί» από τον ρόλο της.

BREAKING: White House press secretary Katie Zacharia is "transitioning out" of her role, a senior White House official tells @pdoocy . President Trump denies firing her, telling reporters, "No no. I want her to have a good life… she’s been brutalized by the media." Trump says he encouraged Zacharia to reconsider staying in the job just minutes before speaking to reporters, telling her, "You don't have to do this if you don't want to." @AmericaRpts — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026





Και ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι την απέλυσε.

«Όχι, όχι. Θέλω να έχει μια καλή ζωή… Έχει δεχθεί σκληρή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης», είπε στους δημοσιογράφους.

Και πρόσθεσε ότι, λίγα μόλις λεπτά πριν μιλήσει στους δημοσιογράφους, παρότρυνε τη Ζακαράια να επανεξετάσει το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση της, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, αν δεν θέλεις».

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