Κλειώ Μαζωνάκη: "Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση θέλω για το παιδί μου"

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και εξήγησε τον λόγο που αδυνατεί να ενημερώνεται για τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με την απώλεια του παιδιού της.

«Μάνα μου δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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