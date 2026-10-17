Άστεγος έβρισε τον Ερντογάν δημόσια για να μπει φυλακή: «Δεν έχω πού να μείνω, γι’ αυτό το έκανα»

Ένα κρεβάτι και φαγητό στη φυλακή αναζητούσε ένας 66χρονος άστεγος στην Τουρκία, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προσέβαλε σκόπιμα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημόσια, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση.

«Δεν έχω πού να μείνω, κοιμάμαι σε χωματερές. Γι’ αυτό το έκανα», είπε στο δικαστήριο, σύμφωνα με τη Sözcü.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Σαντουλάχογλου, στη συνοικία Γκιουλερπιναρί της Αλάνιας, στην επαρχία της Αττάλειας. Πολίτες που βρίσκονταν εκεί ειδοποίησαν τις αρχές για προσβλητικές εκφράσεις του άνδρα εναντίον του προέδρου.

Τρεις προηγούμενες συλλήψεις, χωρίς προφυλάκιση



Αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν κατόπιν εντολής της εισαγγελίας της Αλάνιας και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά R.K.

Μετά τις διαδικασίες στην αστυνομία οδηγήθηκε στο δικαστήριο, που διέταξε την προφυλάκισή του για προσβολή του προέδρου. Είχε επιχειρήσει το ίδιο άλλες τρεις φορές, χωρίς μέχρι τότε να τεθεί σε προσωρινή κράτηση.

Χιλιάδες υποθέσεις για προσβολή του προέδρου



Η προσβολή του προέδρου αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Τουρκία και έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα εναντίον επικριτών της εξουσίας. Δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, έφηβοι, χρήστες του διαδικτύου, ακόμη και πρώην Μις Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παρότι η διάταξη υπάρχει εδώ και δεκαετίες, η χρήση της αυξήθηκε σημαντικά μετά τη μετάβαση της χώρας σε προεδρικό σύστημα το 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που παραθέτει το AFP, από το 2016 έως το τέλος του 2025 άνοιξαν σχεδόν 83.000 υποθέσεις βάσει των άρθρων 299 έως 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Ο αριθμός αφορά συνολικά αδικήματα προσβολής του προέδρου, της σημαίας και των κρατικών συμβόλων, καθώς και του τουρκικού έθνους και των κρατικών θεσμών.

Το άρθρο 299, που αφορά ειδικά την προσβολή του προέδρου, προβλέπει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα χρόνια.

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