Κριστιάνο Ρονάλντο: Επενδύει 20 εκατ. ευρώ στο εμφιαλωμένο νερό

Νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική του πορεία ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επενδύοντας στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού στην Πορτογαλία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου συμμετέχει σε ένα μεγάλο βιομηχανικό εγχείρημα, με επένδυση που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού.

Το εργοστάσιο κατασκευάζεται στην περιοχή Γκοστέι (Gostei), κοντά στην πόλη Μπραγκάνσα, στη βόρεια Πορτογαλία. Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία Maravilha Decimal, στην οποία ο Ρονάλντο και ο όμιλος Grupo Outeirinho κατέχουν από το 50% των μετοχών. Ο τελευταίος αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παίκτες της πορτογαλικής αγοράς εμφιαλωμένου νερού.

Παραγωγή έως και 600 εκατομμυρίων λίτρων ετησίως

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νέα μονάδα θα αξιοποιεί νερό από την τοπική πηγή της Γκοστέι και θα διαθέτει τρεις γραμμές εμφιάλωσης, με δυνατότητα παραγωγής τόσο σε γυάλινες όσο και σε πλαστικές συσκευασίες PET.

Η προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα εκτιμάται μεταξύ 500 και 600 εκατομμυρίων λίτρων ετησίως, μέγεθος που αποτυπώνει τη φιλοδοξία των επενδυτών να αναπτύξουν μια δραστηριότητα με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι εργασίες στο οικόπεδο έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις χωματουργικές εργασίες και την προετοιμασία της βάσης του κτιρίου να βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής προς το τέλος του 2027, ενώ η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται στις αρχές του 2028.

Νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει αρχικά περίπου 30 έως 35 θέσεις εργασίας, με προοπτική αύξησης του προσωπικού καθώς θα αναπτύσσεται η παραγωγή. Σε πλήρη λειτουργία, η μονάδα σχεδιάζεται να μπορεί να λειτουργεί σε συνεχή βάση, με τρεις βάρδιες ημερησίως.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις εξαγωγές, καθώς οι υπεύθυνοι του έργου θέλουν να διαθέσουν το προϊόν σε αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, σχεδιάζεται ειδική συσκευασία για το νερό, με τον σχεδιασμό της φιάλης να ανατίθεται σε εταιρεία στην Ιταλία.

Το νερό της περιοχής προβάλλεται από τους επενδυτές για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μεταξύ των οποίων αναφέρεται το αλκαλικό pH. Ωστόσο, οι σχετικοί ισχυρισμοί για οφέλη στην υγεία δεν θα πρέπει να θεωρούνται αποδεδειγμένοι χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του CR7 μεγαλώνει

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ρονάλντο πέρα από τα γήπεδα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συνεργασιών και επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του ονόματός του.

Η συμμετοχή του στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος με διεθνή στόχευση, σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες.

Για την περιοχή της Μπραγκάνσα, το έργο αποτελεί παράλληλα μια νέα βιομηχανική επένδυση που μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και στην έναρξη της παραγωγής, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2028.

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