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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε μαγαζί στην Ελιά – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

πυροσβεστική
clock 12:01 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στην Ελιά, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση και αρκετά οχήματα να φτάνουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τηγάνι στην κουζίνα του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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