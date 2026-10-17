Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε μαγαζί στην Ελιά – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Αναστάτωση προκλήθηκε από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στην Ελιά, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση και αρκετά οχήματα να φτάνουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τηγάνι στην κουζίνα του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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