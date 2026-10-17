Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε μαγαζί στην Ελιά – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στην Ελιά, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση και αρκετά οχήματα να φτάνουν στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τηγάνι στην κουζίνα του καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.
Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
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