Έξυπνα κινητά: Μπαταρία, ταχύτητα και ιδιωτικότητα – Τι καθορίζει την επιλογή του επόμενου κινητού

Η διάρκεια της μπαταρίας, η ταχύτητα, η προστασία της ιδιωτικότητας αλλά και οι προσωπικές φιλοδοξίες επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών στην αγορά smartphone. Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Samsung σε 5.001 καταναλωτές πέντε ευρωπαϊκών χωρών αποκαλύπτει τι ενοχλεί περισσότερο τους χρήστες στις σημερινές συσκευές και ποια χαρακτηριστικά αναζητούν στο επόμενο κινητό τους.

Ειδικότερα το 66% των συμμετεχόντων στην έρευνα επέλεξαν το τρέχον smartphone τους, έχοντας κατά νου τουλάχιστον ένα από τα ενδιαφέροντά τους που ήθελαν να ακολουθήσουν. Τα ενδιαφέροντα αυτά ποικίλλουν από την ψυχαγωγία και τις παράλληλες ασχολίες μέχρι το gaming, τα ταξίδια και τη δημιουργία περιεχομένου. Στην πραγματικότητα, σχεδόν οι μισοί (46%) λαμβάνουν υπόψη τις φιλοδοξίες τους, όταν κάνουν τεχνολογικές επιλογές, ενώ το 24% δηλώνει ότι οι επιλογές τους διαμορφώνονται κυρίως από τη ζωή που επιθυμούν να ζήσουν. Επιπλέον, σχεδόν το ένα τρίτο (28%) ανέφερε ότι επέλεξε το smartphone του, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το προσωπικό του στιλ. Η ύπαρξη ποικιλίας επιλογών είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των φιλοδοξιών και των προτεραιοτήτων των καταναλωτών.

Μεγάλες φιλοδοξίες, καθημερινές ανάγκες

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μπορεί να επιλέγουν smartphone με γνώμονα τους μελλοντικούς τους στόχους, αλλά η καθημερινή λειτουργικότητα μπορεί να καθορίσει το πόσο εύκολα θα μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτές τις φιλοδοξίες:

* Διάρκεια μπαταρίας: Περισσότεροι από το ένα τρίτο των χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα (36%) δηλώνουν ότι η συχνή φόρτιση του τηλεφώνου τους είναι μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις τους, καθώς μπορεί να προκαλέσει διακοπές ή ακόμη και να τους αναγκάσει να θέσουν προτεραιότητες στον τρόπο που χρησιμοποιούν τη συσκευή τους.

* Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών: Σχεδόν ένας στους πέντε (18%) απογοητεύεται από τη συνεχή εναλλαγή (switching) μεταξύ εφαρμογών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, αντί να μπορεί να έχει ανοιχτά ταυτόχρονα όλα όσα χρειάζεται.

* Χώρος στην οθόνη: Το 14% αναφέρει ότι δεν έχει πάντα αρκετό χώρο στην οθόνη, γεγονός που καθιστά πιο απαιτητικές τις εργασίες, όπως η δουλειά ή το gaming εν κινήσει, ενώ το 13% αναφέρει την ανάγκη μετάβασης σε συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη για να ολοκληρώσει κάτι που ξεκίνησε στο smartphone του.

* Ιδιωτικότητα σε δημόσιους χώρους: Για ορισμένους, η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στη δυσκολία ολοκλήρωσης εργασιών. Περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) όσων συμμετείχαν στην έρευνα από επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σταματήσει ή αποφύγει τις τραπεζικές συναλλαγές (online ή mobile banking) σε δημόσιους χώρους, από φόβο μήπως κάποιος κοντά τους δει την οθόνη τους. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες για την προστασία του απορρήτου μπορούν να επηρεάσουν το πόσο άνετα νιώθουν οι χρήστες να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Θα μπορούσε ένα διαφορετικό τηλέφωνο να σας ταιριάζει καλύτερα;

Η έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ένα τηλέφωνο εντάσσεται στην καθημερινή ζωή, διαμορφώνει, επίσης, το τι αναζητούν οι καταναλωτές όταν επιλέγουν την επόμενη συσκευή τους. Εφόσον καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, η ταχύτητα και η απόδοση βρίσκονται στην πρώτη θέση (22%) μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα, ως τα χαρακτηριστικά προτεραιότητας σε μελλοντικές αγορές smartphone. Σχεδόν εξίσου πολλοί (20%) θέλουν να μπορούν να κάνουν περισσότερα χωρίς να μεταβούν σε συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη, ενώ το 15% επιθυμεί έναν λεπτό και φορητό σχεδιασμό.

Για σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) των συμμετεχόντων, η ύπαρξη της κατάλληλης λειτουργίας για κάτι που κάνουν τακτικά, θα μπορούσε να τους κάνει δεκτικούς στο να εξετάσουν έναν διαφορετικό τύπο smartphone. Η ιδιωτικότητα θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Σχεδόν ένας στους πέντε (18%) υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας κατά τη χρήση του τηλεφώνου του γύρω από άλλους, θα τον ενθάρρυνε να σκεφτεί έναν διαφορετικό τύπο smartphone.

Οι νεότεροι ενήλικες του δείγματος είναι επίσης ιδιαίτερα ανοιχτοί σε διαφορετικές μορφές, σχέδια και μεγέθη. Λίγο περισσότεροι από έναν στους πέντε (21%) ηλικίας 25-34 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να επιλέξουν ένα smartphone κανονικού μεγέθους που ξεδιπλώνεται σε ένα μικρό tablet. Την ίδια στιγμή, σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) δηλώνει ότι ένα ελαφρύτερο ή πιο λεπτό smartphone που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του, θα μπορούσε να τους κάνει να αναθεωρήσουν τη συνηθισμένη τους επιλογή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι αυτό που θέλουν οι χρήστες από επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες από το επόμενο smartphone τους είναι απλό. Τεχνολογία που λειτουργεί άψογα στην καθημερινή ζωή, ενώ παράλληλα καθιστά εύκολο να κάνουν περισσότερα από τα πράγματα που έχουν σημασία για εκείνους.

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, με αφορμή την δημοσιοποίηση της έρευνας επισημαίνει ότι οι χρήστες βασίζονται στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα τους τους για να παραμένουν συνδεδεμένοι, παραγωγικοί, οργανωμένοι και να ψυχαγωγούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά ακόμη και μικρές απογοητεύσεις μπορούν να διαταράξουν αυτές τις εμπειρίες και να κάνουν τις καθημερινές εργασίες πιο δύσκολες από ό,τι χρειάζεται. Όπως αναφέρει, το κατάλληλο smartphone θα πρέπει να βοηθά στην εξάλειψη αυτών των εμποδίων, κάνοντας τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά εύκολα, και τους στόχους τους εφικτούς. Επειδή ο καθένας χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του διαφορετικά, οι επιλογές έχουν σημασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύξαμε όχι έναν, αλλά τρεις τύπους αναδιπλούμενων (foldable) smartphones, μαζί με συσκευές κλασικού τύπου (bar-type), με σκοπό να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν ένα smartphone που ταιριάζει στη ζωή τους σήμερα και υποστηρίζει το μέλλον τους.

Διαφορετικές ανάγκες απαιτούν διαφορετικά τηλέφωνα, και το χαρτοφυλάκιο Galaxy της Samsung έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στους χρήστες αυτή την επιλογή. Για προστασία του απορρήτου (privacy), η ενσωματωμένη λειτουργία Privacy Display του Galaxy S26 Ultra δυσκολεύει όσους βρίσκονται κοντά να δουν το περιεχόμενο της οθόνης του χρήστη. Για στιλ, το Galaxy Z Flip8 φέρνει την εξατομίκευση και την αυτοέκφραση σε έναν συμπαγή, αναδιπλούμενο σχεδιασμό. Για παραγωγικότητα, η ευρεία οθόνη του Galaxy Z Fold8 Ultra και η λειτουργία Multi Window δημιουργούν έναν ευέλικτο χώρο εργασίας για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών εργασιών και εφαρμογών. Και για ψυχαγωγία εν κινήσει, το Galaxy Z Fold8 προσφέρει εμπειρία για streaming, gaming και πολλά άλλα, όλα σε έναν ελαφρύ και φορητό σχεδιασμό.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 5.001 καταναλωτές, 18 ετών και άνω, σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διεξήχθη από την Censuswide, για λογαριασμό της Samsung, μεταξύ 25 και 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η Censuswide είναι μέλος της Εταιρείας Έρευνας Αγοράς (MRS) και του Βρετανικού Συμβουλίου Δημοσκοπήσεων (BPC), και υπογράφει την Παγκόσμια Δέσμευση Ποιότητας Δεδομένων. Η Censuswide τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της MRS και τις αρχές της ESOMAR.

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