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Κρήτη: Εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Αρτέμιο και την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας

αστυνομικός
clock 13:30 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H 20η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και Προστάτου του Σώματος, είναι και η ημέρα που η Πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει την Ελληνική Αστυνομία, για την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:

Χανιά:   Ώρα 09.30’ : Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ρέθυμνο: Ώρα 10.00’ : Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Ηράκλειο: Ώρα 09.30΄: Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου.

Λασίθι:  Ώρα 09.00’ : Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Άγιο Νικόλαο.

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