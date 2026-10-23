Ηράκλειο: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Καθημερινότητα

Η αποθήκευση ενέργειας, η εξοικονόμηση και η βιώσιμη κατανάλωση, καθώς και ο ρόλος της συλλογικής δράσης και των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου αποτελούν τους βασικούς άξονες της εκδήλωσης με τίτλο «Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Καθημερινότητα» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την ενημέρωση και την ενίσχυση της συνεργασίας γύρω από τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από τις 17:30 έως τις 19:30, στο ξενοδοχείο Ibis Hotel Ηρακλείου και έχει απώτερο στόχο να φέρει τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά σε σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, παροτρύνοντας τους πολίτες στην ανάπτυξη μιας διαφορετικής κουλτούρας αντιμετώπισης της κατανάλωσης και της διαχείρισης ενέργειας σε ατομικό επίπεδο.

Κεντρικός εισηγητής θα είναι ο κ. Μανώλης Καραπιδάκης, Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Αποθήκευση ενέργειας και ο ρόλος της στην πράσινη μετάβαση».

Ακολούθως, ο κ. Παύλος Φιλιππίδης από τη Living Prospects (εξωτερικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου), θα παρουσιάσει πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη κατανάλωση, εστιάζοντας σε αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, η κα Ελένη Μυρίλλα από τη Living Prospects θα αναφερθεί στη μετάβαση από την ατομική δράση στη συλλογική λύση, παρουσιάζοντας τον ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ClusTECH – «Δημιουργία cluster ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο» ως τμήμα του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας γύρω από τις Ενεργειακές Κοινότητες, η ενίσχυση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η προώθηση της αξιοποίησης καθαρής ενέργειας και βιώσιμων ενεργειακών λύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ως εταίρος του έργου, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διάχυσης γνώσης για τις Ενεργειακές Κοινότητες και την πράσινη ενέργεια και την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη μετάβαση προς ένα περισσότερο βιώσιμο και συνεργατικό ενεργειακό μοντέλο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ανάδοχο υλοποίησης της εκδήλωσης. Υπεύθυνη: Ελένη Μυρίλλα, Τηλ.: 21 0380 0750, Email: [email protected].

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