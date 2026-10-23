Φοινικιά και Μαλάδες: Αβεβαιότητα για αδειοδοτήσεις και επεκτάσεις επιχειρήσεων

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της Φοινικιάς τα νέα δεδομένα που δρομολογούνται με τη θεσμοθέτηση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία με το οποίο δίνεται πλέον απόλυτη προτεραιότητα στην οργανωμένη ανάπτυξη. Όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες το κρίσιμο θέμα της πολεοδόμησης και του χωροταξικού σχεδιασμού στη Φοινικιά Ηρακλείου είναι ουσιαστικά στον «αέρα» γεγονός που αποτελεί και την αιτία των διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή σε σχέση με τις υποδομές τους δρόμους, τα δίκτυα τις οδικές συνδέσεις.

Μέχρι πριν την ψήφιση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία η Φοινικιά είχε χαρακτηριστεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Ζώνη Ειδικών Χρήσεων για μη οχλούσα βιομηχανία - βιοτεχνία (ΒΙΟΠΑ), όμως η επίσημη ένταξή της σε σχέδιο πόλης με εγκεκριμένη ρυμοτομική μελέτη εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες.

Τα πράγματα αλλάζουν όμως με τη θεσμοθέτηση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, το οποίο δίνει πλέον απόλυτη προτεραιότητα στην οργανωμένη ανάπτυξη (Επιχειρηματικά Πάρκα) και στην εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και με δεδομένο ότι η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης με εγκεκριμένη ρυμοτομική μελέτη καθυστερεί εδώ και δεκαετίες παρά το γεγονός ότι αποτελεί κομβικό αίτημα των επιχειρήσεων της περιοχής δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Μια ακόμα διάσταση που προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι αυτή που αφορά στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο θα δώσει τις κατευθύνσεις σε σχέση με τις χρήσεις γης που όμως εξακολουθεί να μην έχει παρουσιαστεί, και ουσιαστικά να μην έχει γίνει διαβούλευση για το περιεχόμενο του.

Η κατάσταση αυτή εγείρει εύκολες ανησυχίες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων, που αγωνιούν για την επόμενη μέρα, εστιάζοντας στο κρίσιμο ζήτημα του πλαισίου των αδειοδοτήσεων νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση των υφιστάμενων και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην περιοχή.

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