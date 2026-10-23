Πετρέλαιο: Πάνω από τα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο – Πιέσεις στις αγορές λόγω ΑΙ

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Πάνω από τα 114 δολάρια το βαρέλι ανέβηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο -για πρώτη φορά από τον Μάιο- ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς αγορές, οι οποίες προσπαθούν να απορροφήσουν το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκαν οι μεγάλες τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύθηκε έως και 1,4%, στα 114,72 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας το έντονο ράλι του εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος του πετρελαίου απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία, την ώρα που εντείνονται τόσο οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και οι πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Οι δαπάνες της Meta κλονίζουν την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Nasdaq 100 έκλεισε χθες, Πέμπτη (22/10), με απώλειες 2,9%, καθώς οι προβλέψεις της Meta για ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες ενίσχυσαν την αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα αποδώσει το πρωτοφανές κύμα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο χρηματοδοτείται ολοένα περισσότερο μέσω δανεισμού.

Οι ανησυχίες αυτές, σε συνδυασμό με την άνοδο του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες πωλήσεις σε αγορές ομολόγων υψηλότερου κινδύνου της Ευρωζώνης, προκάλεσαν στροφή προς τα ασφαλή καταφύγια.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν την Πέμπτη την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από το 2023, με την απόδοση του δεκαετούς τίτλου να υποχωρεί κατά 0,19 ποσοστιαίες μονάδες.

«Όλες οι αναταράξεις των τελευταίων εβδομάδων συνέπεσαν την ίδια στιγμή», σχολίασε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank.

Προσπάθεια σταθεροποίησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Σήμερα, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφάνιζαν σημάδια σταθεροποίησης, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου αυξανόταν κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,97%.

Αντίθετα, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο στην Ευρωζώνη, υποχωρούσε κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες, στο 3,32%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμήνυαν άνοδο 0,2% για τον Nasdaq 100 στο άνοιγμα της Παρασκευής. Εκείνα που ακολουθούν τον S&P 500, ο οποίος είχε κλείσει την προηγούμενη συνεδρίαση με πτώση 1,2%, παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 υποχωρούσε κατά 0,1% στις πρώτες συναλλαγές, μετά τις απώλειες 1% της Πέμπτης.

Έντονες διακυμάνσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στην Ασία, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από ισχυρές διακυμάνσεις. Ο νοτιοκορεατικός Kospi, στον οποίο έχουν μεγάλο βάρος οι τεχνολογικές εταιρείες, υποχώρησε αρχικά έως και 4%, προτού ανακάμψει και περάσει σε άνοδο 0,3%.

Παράλληλα, οι τιμές κρατικών ομολόγων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκαν σημαντικά. Η απόδοση του δεκαετούς ιαπωνικού ομολόγου υποχώρησε κατά 0,08 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,8%.

«Οι διεθνείς επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο να καταρρεύσει το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τους κολοσσούς των υποδομών υπολογιστικού νέφους και την τεχνητή νοημοσύνη και αναζητούν ασφαλή σημεία για να τοποθετήσουν τα διαθέσιμά τους», δήλωσε διαπραγματευτής συναλλάγματος με έδρα το Τόκιο.

Ο Kospi έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο της αξίας του μέσα στον μήνα και βρίσκεται περισσότερο από 40% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, καταγράφοντας τη χειρότερη χρηματιστηριακή επίδοση παγκοσμίως, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η χθεσινή πτώση αποδίδεται στους κατασκευαστές τσιπ μνήμης, καθώς τα επενδυτικά σχέδια της Meta επανέφεραν τις αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

Νωρίτερα σήμερα, η SK Hynix ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο εισαγωγής της Solidigm στο αμερικανικό χρηματιστήριο, επικαλούμενη «τις πρόσφατες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και την πορεία των τιμών των μετοχών». Η Solidigm, με έδρα την Καλιφόρνια, κατασκευάζει τσιπ μνήμης flash NAND, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Σόκι Ομόρι, αναλυτής στρατηγικής στις αγορές σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank, ανέφερε ότι η ανησυχία για το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών των μεγάλων παρόχων υποδομών υπολογιστικού νέφους και για τον δανεισμό που απαιτείται ώστε να χρηματοδοτηθούν έχει στρέψει τους επενδυτές σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η πρόσφατη στροφή προς τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα δεν σηματοδοτεί ακόμη επαναπατρισμό κεφαλαίων από Ιάπωνες επενδυτές.

Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 1,7% και παραμένει σε πτωτική αγορά -τη λεγόμενη bear market- έχοντας χάσει 20% από την κορυφή που κατέγραψε στα τέλη Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Financial Times

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