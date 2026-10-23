Δήμος Χερσονήσου: Φόρος τιμής στους ήρωες του Έπους του ’40 - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

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Την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τιμά ο Δήμος Χερσονήσου με σειρά εκδηλώσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του Έπους του ’40 και διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη των θυσιών του ελληνικού λαού.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με τον γενικό τριήμερο σημαιοστολισμό δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, υπηρεσιών και σχολικών μονάδων, ενώ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και επετειακές εκδηλώσεις στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα τελεστούν δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων. Στην έδρα του Δήμου, στις Γούρνες, η επίσημη δοξολογία θα πραγματοποιηθεί στις 10:15 π.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Υποδιευθύντρια του Λυκείου Γουβών, φιλόλογος Ζαφειρένια Φασουλά. Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Γουρνών, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Καταθέσεις στεφάνων

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων στα Ηρώα των κοινοτήτων ως εξής:

• Γούρνες, ώρα 10:30.

• Ανάληψη, ώρα 10:00.

• Ανώπολη, ώρα 10:00.

• Γουβές, ώρα 10:00.

• Κράσι, ώρα 10:00.

• Μοχός, ώρα 10:00.

• Χερσόνησος, ώρα 10:00.

• Σγουροκεφάλι, ώρα 10:15.

• Αβδού, ώρα 10:30.

• Γαλίφα, ώρα 10:30.

• Γωνιές, ώρα 10:30.

• Ελιά, ώρα 10:30.

• Καλό Χωριό, ώρα 10:30.

• Κοξαρή, ώρα 10:30.

• Λιμένας Χερσονήσου, ώρα 10:30.

• Επισκοπή, ώρα 10:45.

• Ποταμιές, ώρα 11:00.

• Μάλια, ώρα 11:30.

Εκπρόσωποι κομμάτων, σχολείων, συλλόγων και λοιπών φορέων που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι μπορούν να επικοινωνούν για τον συντονισμό της συμμετοχής τους στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Δημοτική Ενότητα Γουβών: 2813 404600.

• Δημοτική Ενότητα Επισκοπής: 6944 455900.

• Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου: 6937 174141.

• Δημοτική Ενότητα Μαλίων: 6972 085724.

Παρελάσεις

Οι μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή νηπίων, μαθητών, συλλόγων και φορέων ως εξής:

• Χερσόνησος: 09:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου προς το Ηρώο.

• Ανάληψη: 10:30, επί της κεντρικής οδού Λασιθίου.

• Λιμένας Χερσονήσου: 11:00, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

• Επισκοπή: 11:00, από το Δημοτικό Σχολείο προς το Ηρώο.

• Μοχός: 11:00, επί της οδού Ιατρού Γεωργίου Ζερβάκη.

• Μάλια: 11:45, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

• Γούρνες: 12:00, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, στην πρώην Αμερικανική Βάση, έμπροσθεν του Δημαρχείου.

Μετά το πέρας της παρέλασης στις Γούρνες θα ακολουθήσει παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το συγκρότημα του Στέλιου Καφετζάκη.

Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και να τιμήσουν με την παρουσία τους τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων.

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