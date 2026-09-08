Στο Champions League ο Ηρακλειώτης βοηθός διαιτητή, Μιχάλης Παπαδάκης

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Μία σημαντική στιγμή για τον Μιχάλη Παπαδάκη και την ηρακλειώτικη διαιτησία έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο έμπειρος βοηθός διαιτητή ορίστηκε για πρώτη φορά σε αναμέτρηση του Champions League.

Ο Ηρακλειώτης διαιτητής θα αποτελέσει μέλος της ελληνικής διαιτητικής ομάδας που θα διευθύνει την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Λανς, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Φωτιάς, με βοηθούς τους Ανδρέα Μεϊντανά και Μιχάλη Παπαδάκη. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσία της συγκεκριμένης διαιτητικής ομάδας σε αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για τον Μιχάλη Παπαδάκη, ο ορισμός αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή του καριέρα και επιβεβαιώνει την παρουσία της ηρακλειώτικης διαιτησίας στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, η συμμετοχή του σε αγώνα Champions League αποτελεί ξεχωριστή στιγμή και για το Ηράκλειο, καθώς η τοπική διαιτησία αποκτά και πάλι εκπροσώπηση σε παιχνίδι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

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