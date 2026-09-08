Κύπελλο Ελλάδας: Για το 2/2 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στο Βόλο - Την Τετάρτη το ΟΦΗ-Νέστος Χρυσούπολης

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League, Ολυμπιακός και Βόλος τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εύκολη αποστολή, θεωρητικά, για τον ΟΦΗ, αμφίρροπο ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Με το μυαλό όλων να βρίσκεται ακόμη κολλημένο στον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ολυμπιακός και Βόλος ΝΠΣ κοντράρονται απόψε (8/9-21:45) στον Πειραιά. Οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1 το Σάββατο (5/9) στο Πανθεσσαλικό, με τους δυο προπονητές να αναμένεται να πραγματοποιήσουν πολλές αλλαγές. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά, καλείται να βάλει σιγά-σιγά στο κλίμα τα πολλά, νέα μεταγραφικά αποκτήματα των τελευταίων ημερών.



Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Τετάρτη (9/9-17:00) τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί ξεπέρασαν εντός έδρας το εμπόδιο της Κηφισιάς και δείχνουν μια άκρως σταθερή και βελτιωμένη εικόνα ενώ περιμένουν την έναρξη των υποχρεώσεών τους στη League Phase του UEFA Europa League - όπως κι ο Ολυμπιακός. Ο Νέστος, από την άλλη, πάλεψε κόντρα στην ΑΕΚ κι έμεινε στο 1-1 με τη Ζάκυνθο στην πρεμιέρα της Super League 2 - εκεί θα στρέψει το ενδιαφέρον του.



Στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Πέμπτη (10/9-17:45) τον Άρη. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε εν τέλει στη League Phase μετά την τιμωρία του Λεβαδειακού κι έρχεται από το ματς με τον Ηρακλή, για το πρωτάθλημα, στο ίδιο γήπεδο. Οι «κίτρινοι», από την άλλη, προσγειώθηκαν ανώμαλα το Σάββατο (5/9) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο διασυρμός με 5-0 από την ΑΕΚ σαν να... έσβησε τις δυο προηγούμενες επιτυχίες στη Super League ενώ ακολουθεί και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (Κυριακή 13/9, 21:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:





Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

21:45 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

17:45 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Άρης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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