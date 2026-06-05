Σπάνιο πτηνό επέστρεψε στους ουρανούς της Ιαπωνίας μετά από δεκαετίες εξαφάνισης

Μια ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς οκτώ λοφιοφόροι ίβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο.

Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Στην τελετή απελευθέρωσής τους παρευρέθηκαν ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ακισίνο, η συζυγός του Κίκο και άλλοι αξιωματούχοι, θέλοντας να τονίσουν με την παρουσία τους τη σημασία προστασίας της άγριας ζωής.

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Γνωστοί στην Ιαπωνία ως «Τόκι», οι λοφιοφόροι ίβιδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλορόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χακούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση.

Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970, εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ίβις της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση.

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Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δώρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση.

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