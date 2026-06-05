ΠΑΡ.05 Ιου 2026 08:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ θέλει να δώσει σε πεζόδρομο το όνομά του δίπλα στο Μνημείο του Λίνκολν!
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 10:08 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να δημιουργήσει έναν πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του, σε κοντινή απόσταση από το Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δρόμος αυτός θα συνδέει το επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο, που κατασκευάστηκε προς τιμή του προέδρου Αβαράμ Λίνκολν, με τον ποταμό Πότομακ. «Θέλουν να τον αποκαλέσουν πεζόδρομο Τραμπ» είπε στους δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί αφότου επέστρεψε στην εξουσία να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όμως τα κατασκευαστικά σχέδιά του συναντούν εμπόδια από τη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κάιλι Τζένερ: Με αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι στην παραλία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τράμπ Μνημείο πεζοδρόμιο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis