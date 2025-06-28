Κρήτη: Έπιασαν νεαρούς που έκαναν κόντρες με μηχανές μεγάλου κυβισμού

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κισάμου για θέματα παραβατικότητας ως προς την καταπολέμηση φαινομένων αγροζημιών, αδεσποτίας, εκβιάσεων, παράνομης βίας και έτερων έκνομων ενεργειών και παραβατικών συμπεριφορών, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων πραγματοποιούνται συνεχείς αστυνομικές επιχειρήσεις με έρευνες και ελέγχους σε συντρέχουσα περίπτωση αξιοποιώντας τυχόν πληροφορίες ή καταγγελίες πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν πλήθος καταγγελιών που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου σχετικά με διατάραξη κοινής ησυχίας από μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού οι οποίες κινούνταν πέριξ και εντός του κέντρου της Κισσάμου βραδινές ώρες της 24.06.2025, από αστυνομικούς του ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν τρεις ημεδαποί να προβαίνουν σε ανωτέρω πράξεις επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των καταγγελλομένων και πραγματοποιήθηκαν επιστάμενες αναζητήσεις ως προς τη σύλληψη τους.

Την 25.06.2025 με τη συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή της Κισάμου δύο από τους ημεδαπούς ηλικίας 27 και 24 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, διατάραξη κοινής ησυχίας και κατά περίπτωση απείθεια, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνεται ακόμα ένας 24χρονος ημεδαπός.

Όπως διαπιστώθηκε οι συλληφθέντες στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, και ασφαλιστηρίου συμβολαίου και δεν έφεραν προστατευτικό κράνος ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και για λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, συνολικού ύψους 5.000 ευρώ και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας των μοτοσυκλετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

* Φωτογραφία αρχείου

