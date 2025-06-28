48χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από μια πορτοκαλιά

Ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών βρέθηκε νεκρός στην Ηλεία του απόγευμα της Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Στρέφι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το ilialive, ο άτυχος άνδρας ήταν από το Επιτάλιο και είχε επισκεφτεί φίλο του στο Στρέφι, που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού. Κάποια στιγμή, ο φίλος του 48χρονου έφυγε από τον χώρο εργασιών, αλλά όταν επέστρεψε δεν βρήκε τον φίλο του στο σημείο που ήταν νωρίτερα.

Τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από μία πορτοκαλιά

Τελικά, γύρω στις 20:00, εντόπισε τον 48χρονο χωρίς τις αισθήσεις του να είναι κουλουριασμένος σε ένα περιβόλι, κάτω από μία πορτοκαλιά.

Άμεσα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία που έφτασαν στο σημείο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος του 48χρονου

Απαντήσεις για τα αιτία θανάτου του 48χρονου άντρα αναμένεται να δώσει η νεκροψία. Όμως η εικόνα του λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν ακόμα το απόγευμα της Παρασκευής, είναι πιθανό να οδήγησαν στο θάνατο.

Η πρώτη εικόνα και οι εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θάνατό από παθολογικά αίτια, ενώ η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

