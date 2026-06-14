ΕΛΜΕ Ηρακλείου: "Όχι" στο πολλαπλό βιβλίο - Φέρνει ταξικές ανισότητες στα σχολεία

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το Υπουργείο Παιδείας εισέρχεται ο εκπαιδευτικός κόσμος του Ηρακλείου, με φόντο την εσπευσμένη εφαρμογή του «πολλαπλού βιβλίου» στα σχολεία της χώρας.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή και καταγγελτική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο νέο μέτρο, κάνοντας λόγο για «μεθόδευση» και «εξαπάτηση» της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής υπουργικής απόφασης, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας.Το «Κατηγορώ» των Εκπαιδευτικών:

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, η εισαγωγή διαφορετικών διδακτικών εγχειριδίων ανά σχολική μονάδα δεν αποτελεί βήμα εκσυγχρονισμού, αλλά μια επιλογή που θα βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στους μαθητές.

Τα βασικά σημεία κριτικής της ένωσης εστιάζουν στα εξής:

Διεύρυνση των Ανισοτήτων

Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι το πολλαπλό βιβλίο «επιτείνει τις ταξικές ανισότητες στη γνώση». Υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο σπουδών θα διαφοροποιείται και θα υποβαθμίζεται ανάλογα με την περιοχή και το κοινωνικοοικονομικό προφίλ του κάθε σχολείου.

Πλήγμα στο Ενιαίο Σχολείο

Η απόφαση αυτή ακυρώνει τη θεμελιώδη μορφωτική κατάκτηση του ενιαίου σχολικού βιβλίου. Μέχρι σήμερα, το κοινό εγχειρίδιο εξασφάλιζε ένα σταθερό και ισότιμο επίπεδο γνώσεων για όλους τους μαθητές της επικράτειας, ιδιαίτερα ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.

Προσχηματικές διαδικασίες

Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, η οποία στάλθηκε στα σχολεία ελάχιστες ημέρες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων καλούνται υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης να επιλέξουν «διδακτικά πακέτα», μετατρέποντας την υποτιθέμενη παιδαγωγική ελευθερία σε μια καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία.

Απουσία επιστημονικής αξιολόγησης

Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν προηγήθηκε καμία ουσιαστική πιλοτική εφαρμογή ή επιστημονική αξιολόγηση του νέου υλικού, αφήνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία έκθετη σε πειραματισμούς.

Αίτημα για άμεση απόσυρση

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί την εμπορευματοποίηση της παιδείας και τη μετακύλιση της ευθύνης των σχολικών εγχειριδίων στους ώμους των κατά τόπους καθηγητών. Διεκδικεί τη διατήρηση του δημόσιου, δωρεάν και ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως περιοχής.

Η θέση των εκπαιδευτικών του Ηρακλείου αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης, καθώς το Υπουργείο Παιδείας πιέζει για την άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού του, την ίδια ώρα που τα σωματεία σε όλη την Κρήτη συντονίζουν τα βήματά τους για δυναμικές κινητοποιήσεις.

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