Europa League: Δύσκολη αποστολή απόψε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Πέμπτη (15/10, 22:00, ANT1 και Magenta Sport 4) στη Γαλλία απέναντι στη Μαρσέιγ, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι γηπεδούχοι καταλαμβάνουν την 32η, αναζητώντας αντίδραση μετά το κακό ξεκίνημά τους.

Η Μαρσέιγ δυσκολεύεται αρκετά τη φετινή σεζόν, καθώς υπέστη πέντε συνεχείς ήττες σε όλες τις διοργανώσεις πριν από την πρόσφατη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Σε αυτό το αρνητικό σερί περιλαμβανόταν η ήττα με 4-1 εκτός έδρας από την Μπεσίκτας στην πρεμιέρα του Europa League, ωστόσο η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό πέτυχε μια καθοριστική νίκη κατά την επιστροφή της στη δράση την Κυριακή.

Η Μαρσέιγ επικράτησε της Τρουά με 2-0 στο «Stade de l'Aube», με τους Αμίν Χαρίτ και Ιμάντ Αμπντελί να χρίζονται σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.

Οι «Φωκαείς» ελπίζουν ότι αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη σεζόν τους, καθώς η ομάδα έχει άμεση ανάγκη από ένα θετικό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τις ελπίδες της για πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Αυτή θα είναι η έβδομη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, με τη Μαρσέιγ να έχει το προβάδισμα στην προϊστορία έχοντας πετύχει τέσσερις νίκες, έναντι δύο του Ολυμπιακού..

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα, επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού. Η νίκη στο ντέρμπι είχε ιδιαίτερη αξία, καθώς οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες.

Η αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ» αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους», που θέλουν να μετατρέψουν την καλή τους φόρμα σε ένα ακόμη θετικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα.

Αγωνιστικά, η Μαρσέιγ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, Ντέρεκ Κορνέλιους και Νουχούμ Καμισοκό λόγω τραυματισμών, ωστόσο οι Ζοφρέ Κοντογκμπιά και Τοτσούκβου Νναντί αναμένεται να είναι διαθέσιμοι, έχοντας αγωνιστεί ως αλλαγή στον αγώνα με την Τρουά.

Ο Τίμοθι Γουεά θα είναι επίσης διαθέσιμος, έχοντας χάσει τον αγώνα με την Τρουά λόγω τιμωρίας, και ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Κελιάν Μπεζαχάφ στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι Χαρίτ και Ιγκόρ Παϊσάο αναμένεται να ξεκινήσουν στα άκρα της επίθεσης, με τον Άνχελ Γκόμες να διατηρεί τον ρόλο του επιτελικού μέσου (στο «10»).

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί λόγω τραυματισμού, και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ενδέχεται να πάρει τη φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, έναντι του Μάριους Μουναντιλμάντζι.

Ο Σαλιάκας είναι το πιο πιθανό να ξεκινήσει ως δεξιός μπακ, οι Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Πιθανές συνθέσεις:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μπρούνο Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά,Ίγκαν-Ράιλι, Αγκέρντ, Έμερσον, Κοντογκμπιά, Αμπντελί, Χαρίτ, Γκόμες, Παϊσάο, Γκουιρί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σαλιάκας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ.

Το αποψινό πρόγραμμα του Europa League

19:45

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά

Σάλτσμπουργκ – Μίλαν

Λεχ Πόζναν – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Τσέλιε – Ομόνοια

Λυών – Κρίσταλ Πάλας

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Τορένσε – Σάντερλαντ

22:00

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ

Γιαγκελόνια – Αραράτ-Αρμενία

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Θέλτα – Γιουβέντους

Μπενφίκα – Σέλτικ

Ρεν – ΟΦΗ

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας

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