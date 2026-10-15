Ρεν - ΟΦΗ στις 22:00: Με στόχο μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη

Ο ΟΦΗ έχει αποδείξει στη διάρκεια της φετινής σεζόν ότι μπορεί να βάλει... δύσκολα σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους και θέλει να δώσει συνέχεια στις υπερβάσεις του και στον αποψινό αγώνα(15/10 - 22:00, Magenta Sport 5 HD) με τη Ρεν, με τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του να βρίσκονται στη Βρετάνη με στόχο να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους και να προσθέσουν ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι.

Οι Κρητικοί έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League με δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης επικράτησαν με το καθαρό 2-0 της Χόφενχαϊμ. Η αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία αποτελεί μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία, με τον ΟΦΗ να αναζητά τον τρόπο για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της γαλλικής ομάδας και να φύγει από τη Βρετάνη με βαθμολογικό όφελος.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα, τα προβλήματα για τον Κόντη περιορίζονται στις γνωστές απουσίες των Σιέλη και Ισέκα, καθώς δεν έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και προσανατολίζεται στη διατήρηση του 3-4-3, που αποτελεί τη βασική αγωνιστική του επιλογή.

Ο Χριστογεώργος αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τον Ντίκμαν στη δεξιά πλευρά και τον Αθανασίου στην αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, οι Πούγγουρας, Κωστούλας και Κρίσμανιτς έχουν τον πρώτο λόγο για να συνθέσουν την τριάδα, ενώ στον άξονα δεν αναμένεται να αλλάξει το δίδυμο των Μπουχαλάκη και Ανδρούτσου.

Στην επιθετική γραμμή, ο Τιάγκο Νους συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, πλαισιώνοντας τους Φούντα και Αϊτόρ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κόντρο θα μείνει στον πάγκο, με τον Κόντη να ποντάρει στην ταχύτητα και την ικανότητα του Αργεντινού να δημιουργήσει προβλήματα στην αμυντική λειτουργία της Ρεν.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΡΕΝ: Σαμπά, Ρέινολντς, Κρεσγουέλ, Ρουό, Νανγκιντά, Καμαρά, Ρονζιέ, Τομασόν, Αλ Τααμαρί, Λεπόλ, Σουμαρέ.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Νους, Φούντας, Αϊτόρ ή Κόντρο.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο (Ιταλία), Βοηθοί: Φίλιπο Μέλι, Βαλέριο Κολαρόσι (Ιταλία), 4ος: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία), VAR: Μάρκο ντι Μπέλο (Ιταλία), AVAR: Κρίστοφερ Χάγκενες (Νορβηγία)

Το αποψινό πρόγραμμα του Europa League

19:45

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά

Σάλτσμπουργκ – Μίλαν

Λεχ Πόζναν – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Τσέλιε – Ομόνοια

Λυών – Κρίσταλ Πάλας

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Τορένσε – Σάντερλαντ

22:00

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ

Γιαγκελόνια – Αραράτ-Αρμενία

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Θέλτα – Γιουβέντους

Μπενφίκα – Σέλτικ

Ρεν – ΟΦΗ

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας

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