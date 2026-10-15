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ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς καταγγέλλουν: Το ChatGPT έδωσε οδηγίες σε παιδιά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους

ChatGPT
clock 06:20 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οκτώ αμερικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αϊόβα και το Κάνσας, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT είναι επιβλαβές για τα παιδιά επειδή έδωσε οδηγίες σε κάποια από αυτά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους και άλλα πρόσωπα.

Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά.

Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.

Η γενική εισαγγελία της Φλόριντας ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.

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