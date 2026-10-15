Σύνοδος Κορυφής: Τι διεκδικεί η Αθήνα – Το αίτημα Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ακρίβειας

"Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, να απαντήσουμε στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα, μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, στην τοποθέτηση του από τη Λάρισα, έδωσε το στίγμα για τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο.

Ο πρωθυπουργός, φτάνει σήμερα στις Βρυξέλλες με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη βαλίτσα του πρωθυπουργού βρίσκονται οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική κοινωνία από την ακρίβεια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την αγωνία για ακόμη έναν δύσκολο χειμώνα, με την κλεψύδρα να αδειάζει προς τις εκλογές.

«Πράσινο φως» για νέα μέτρα στήριξης



Η διαπραγμάτευση αφορά πρωτίστως τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε την Τετάρτη από τη Λάρισα, οι οροφές δαπανών περιορίζουν τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων, ακόμη και όταν υπάρχουν επιπλέον πόροι. Το ζητούμενο για την ελληνική πλευρά είναι να διευρυνθούν αυτά τα περιθώρια, διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παραμένουν νευρικές.

Φρένο στο κόστος της ενεργειακής μετάβασης

Στο ίδιο τραπέζι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το κόστος της ενεργειακής μετάβασης για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Με την αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ να τροφοδοτεί νέες ανατιμήσεις, η Αθήνα υποστηρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προσαρμόσει την πολιτική της στις σημερινές συνθήκες.

Η πράσινη μετάβαση παραμένει μακροπρόθεσμος στόχος, όμως ο πρωθυπουργός ζητεί περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή της βιομηχανίας και την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων τεχνολογιών, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στις θέσεις εργασίας. Για τη ναυτιλία, η ανησυχία είναι ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα περάσουν στον τελικό καταναλωτή, προσθέτοντας ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της ακρίβειας.

Ανταγωνιστικότητα και εκθέσεις Letta – Draghi

Η συζήτηση αυτή συνδέεται με το ευρύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην εφαρμογή των εκθέσεων Letta και Draghi, στην απλοποίηση της νομοθεσίας και στη μείωση των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ένωσης. Παράλληλα, θα επαναφέρει την ανάγκη ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενίσχυσης των διασυνδέσεων, ζητώντας όμως και παρεμβάσεις που να απαντούν στις πιέσεις της παρούσας κρίσης.

«Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε Συνοχή και Αγρότες

Ένα δεύτερο κρίσιμο μέτωπο διαπραγμάτευσης είναι ο νέος πολυετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Η ελληνική θέση είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες για άμυνα, ασφάλεια, έρευνα και καινοτομία απαιτούν περισσότερους πόρους και δεν μπορούν να καλυφθούν με περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Αθήνα δηλώνει ότι δε θα δεχθεί περαιτέρω μειώσεις στους δύο αυτούς τομείς, αφήνοντας ανοιχτή τη συζήτηση για νέους ίδιους πόρους, εφόσον το βάρος δεν πέσει δυσανάλογα στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Φύλαξη συνόρων και μεταναστευτικό στην ατζέντα

Στην ατζέντα της Συνόδου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου βρίσκονται κι άλλα θέματα, όπως η Ουκρανία, η διεύρυνση και το Μεταναστευτικό.

Η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, θα δώσει έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μαζικών εισροών ή εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής πίεσης.

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