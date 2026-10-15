Conference League: Πρεμιέρα με νίκη θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στην Μπόρατς

Με στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (15/10, 19:45, Magenta Sport 3 HD) την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» θέλουν σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να βάλουν από την πρεμιέρα τις βάσεις για την πορεία τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) χωρίς προβλήματα για το «τριφύλλι», με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής είναι πιθανό δε να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» απέναντι στη βοσνιακή ομάδα, καθώς υπάρχει μία σκέψη να πάρει «ανάσες» ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Από εκεί και πέρα, αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Κινγκς Κάνγκουα, ενώ θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν και οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νεαροί Ιάσονας Νεμπής, Τάκης Μπινιάρης και Βασίλης Λάβδας, καθώς και οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, που παραμένουν εκτός δράσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Πένια, Κότσαρη, Γείτονα, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρη, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρη, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κρίστιανσεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς.

Μπόρατς: Γιουρκάς, Σάνιτσανιν, Γιούριτσιτς, Χίρος, Βούκοβιτς, Μιλάκ, Ερέρα, Μέιερς, Ογκρίνετς, Ρόγκαν, Ρόγουλιτς.

Διαιτητής: Μπένσε Τσόνκα (Ουγγαρία), Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Νόρμπερτ Μπορνεμίζα, 4ος: Γκέργκο Μπόγκαρ, VAR: Τάμας Μπογκνάρ, AVAR: Φέρεντς Καράκο.

Το αποψινό πρόγραμμα του Conference League

19:45

Λουγκάνο – Ερυθρός Αστέρας

Χάιντουκ Σπλιτ – Άγιαξ

Γάνδη – Άαρχους

Εγνατία – Μίντιλαντ

Κουόπιο – Τραμπζονσπόρ

Μιάλμπι – Ίντερ ντ' Εσκάλντες

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μονακό

Ρίγα – Καϊράτ Αλμάτι

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Χετάφε

22:00

Αταλάντα – Πάφος

Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις

Κοπεγχάγη – Μπράγκα

Τβέντε – Τουν

Χαρτς – Νόρντζελαντ

Σιντ Τρούιντεν – Ιμπέρια Τιφλίδας

Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς

Μπραν – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

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