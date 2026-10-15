Το μήνυμα του Ετεοκλή Παύλου για τα 13 χρόνια από τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Ετεοκλής Παύλου τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κατάστημα όπου εργαζόταν και συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έχασε το δεξί του πόδι του. Ο ίδιος μέσα από ένα βίντεο μοιράστηκε τις σκέψεις του.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα, είναι 13 χρόνια ακριβώς από τη μέρα που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν σε εμένα και έχασα το πόδι μου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2013», ανέφερε αρχικά.

«Πραγματικά το σκέφτομαι όλη μέρα και όλη νύχτα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα κάπως έτσι κυλάει. Μην τα παρατάτε ποτέ, ό,τι δυσκολία και να αντιμετωπίζετε στη ζωή σας. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, ειδικά σε μία χώρα που καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι δεν έχεις θέση να ζεις σε αυτήν ως ανάπηρος, εσύ μην τα παρατήσεις», κατέληξε.

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