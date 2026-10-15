Νοσοκομείο Χανίων: Αγωνία για τη λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής

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Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», λόγω της σοβαρής έλλειψης προσωπικού και των συνεχών αποχωρήσεων γιατρών, που εγείρουν ανησυχίες για την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών.

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων και ο Σύλλογος Εργαζομένων, στις δύο Παθολογικές Κλινικές υπηρετούν πλέον μόλις τέσσερις ειδικευμένοι παθολόγοι.

Μάλιστα, η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής προειδοποιεί ότι, εάν δεν δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης, υπάρχει κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία της μέσα στον Νοέμβριο.

Στην ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων αναφέρονται τα εξής:

«Η κατάσταση στη Παθολογική Κλινική και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι ελλείψεις γιατρών, οι αποχωρήσεις παθολόγων και η αδυναμία κάλυψης των πραγματικών αναγκών του νοσοκομείου συνθέτουν μια επικίνδυνη πραγματικότητα, που απειλεί τόσο την ασφαλή περίθαλψη των ασθενών όσο και τη δυνατότητα του προσωπικού να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

Στη Παθολογική Κλινική υπηρετούν συνολικά μόλις ειδικευμένοι παθολόγοι: 3 στη β παθολογικη και μόλις 1 στην κλινική αναπνευστικών νοσημάτων μαζί με τους πνευμονολόγους/Απαθολογικη

Το ενδεχόμενο να οδηγηθούν παθολογική Κλινικής σε αδυναμία λειτουργίας δεν αποτελεί μια μακρινή ή θεωρητική απειλή. Είναι ο κίνδυνος που γεννά η χρόνια υποστελέχωση, όταν οι προειδοποιήσεις αγνοούνται, οι γιατροί εξαντλούνται και οι ουσιαστικές λύσεις παραμένουν στα χαρτιά.

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων (ΕΓΕΣΥΧ) ΚΑΙ σΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ προειδοποιεί ξεκάθαρα: Δεν θα περιμένουμε να φτάσει η κατάσταση στο μη αναστρέψιμο σημείο για να αναζητηθούν εκ των υστέρων ευθύνες. Δεν θα αποδεχτούμε ως φυσιολογική την εξάντληση των γιατρών ούτε τη σταδιακή υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης.

Η δημόσια υγεία των Χανίων δεν μπορεί να εξαρτάται από τις αντοχές των λίγων γιατρών που εξακολουθούν να κρατούν όρθιο το νοσοκομείο.

Μόλις 3 παθολόγοι . Η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Σύμφωνα με δημοσιευμένες αναφορές, το 2021 υπηρετούσαν 12 παθολόγοι, ενώ σήμερα ο συνολικός αριθμός τους στις δύο Παθολογικές Κλινικές έχει περιοριστεί σε μόλις 4.

Πρόκειται για δραματική συρρίκνωση του ιατρικού δυναμικού, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη δυσκολία στελέχωσης. Αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των Κλινικών, την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών και την παροχή της αναγκαίας περίθαλψης στους ασθενείς ολόκληρου του νομού.

Οι παθολόγοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών, στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και στην κάλυψη των εφημεριών, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης. Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο όταν οι ελλείψεις της μίας Κλινικής δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στην άλλη.

Αποτελει κραυγαλέα ένδειξη της κρίσης που απειλεί τη δημόσια περίθαλψη στα Χανιά.

Πόσο ακόμη μπορεί να στηρίζεται η λειτουργία Παθολογικών Κλινικών στην υπερεργασία και στην εξάντληση των γιατρών; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις θέτουν σε δοκιμασία την ασφαλή κάλυψη των πραγματικών αναγκών;

Οι γιατροί δεν είναι αναλώσιμοι. Οι ασθενείς δεν είναι αριθμοί. Και η αυταπάρνηση του προσωπικού δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την απουσία κρατικής μέριμνας.

ΤΕΠ χωρίς επαρκή στελέχωση και 24ωρη διαλογή δεν μπορούν να ανταποκριθούν με ασφάλεια.

Εξίσου ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η αυξημένη προσέλευση ασθενών και οι ελλείψεις προσωπικού καθιστούν επιτακτική την ουσιαστική ενίσχυση και αναδιοργάνωσή του.

Απαιτείται οργανωμένη, συνεχή, 24ωρη διαλογή (triage) των προσερχόμενων ασθενών, με επαρκώς στελεχωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σαφή πρωτόκολλα και δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης των περιστατικών που απειλούν τη ζωή.

Η διαλογή δεν μπορεί να λειτουργεί αποσπασματικά ούτε να αποτελεί ευθύνη ενός εξαντλημένου εργαζομένου χωρίς την αναγκαία υποστήριξη.

Ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια σήψη ή οποιοδήποτε άλλο απειλητικό για τη ζωή περιστατικό δεν περιμένει να καλυφθεί ένα κενό στην εφημερία.

Οι ανακαινίσεις και οι σύγχρονες υποδομές είναι αναγκαίες, αλλά δεν υποκαθιστούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν αρκεί να δημιουργούνται νέοι χώροι, όταν δεν εξασφαλίζεται το προσωπικό που θα τους λειτουργήσει. Ένα σύγχρονο ΤΕΠ χωρίς επαρκή στελέχωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις ανάγκες του πληθυσμού.

Οι κάτοικοι των Χανίων δικαιούνται να γνωρίζουν ότι, όταν προσέρχονται στο νοσοκομείο, θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για την έγκαιρη αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας.

Χωρίς ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το νοσοκομείο θα συνεχίσει να ασφυκτιά.

Η αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Χανίων προϋποθέτει ένα οργανωμένο, στελεχωμένο και πραγματικά λειτουργικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Σήμερα, πολλοί πολίτες απευθύνονται απευθείας στο Νοσοκομείο Χανίων για προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν, εφόσον δεν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά, να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αρχικά στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η απευθείας προσέλευση στα ΤΕΠ επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα ήδη πιεσμένο σύστημα, αυξάνει τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και δυσχεραίνει την έγκαιρη εξυπηρέτηση όσων χρειάζονται πραγματικά επείγουσα φροντίδα.

Το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επίρριψη ευθυνών στους πολίτες. Απαιτεί ένα λειτουργικό σύστημα ΠΦΥ, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται εύκολα, έγκαιρα και αποτελεσματικά, γνωρίζοντας ότι θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει ουσιαστικά τα Κέντρα Υγείας και τις υπόλοιπες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης με επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, να εξασφαλίσει την αναγκαία λειτουργική τους επάρκεια και να οργανώσει αποτελεσματική διασύνδεσή τους με το νοσοκομείο.

Παράλληλα, απαιτείται σωστή ενημέρωση των πολιτών για το πού πρέπει να απευθύνονται ανάλογα με το πρόβλημα υγείας τους, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια στην άμεση πρόσβαση στο νοσοκομείο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη επείγουσας περίθαλψης.

Δεν μπορεί το Νοσοκομείο Χανίων να καλείται να καλύψει μόνο του τα κενά ολόκληρου του συστήματος υγείας. Η αποσυμφόρηση των ΤΕΠ απαιτεί ισχυρή ΠΦΥ, επαρκή στελέχωση όλων των δομών και σαφή οργάνωση της διαδρομής του ασθενούς μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η λύση δεν είναι να μεταφέρουμε την ασφυξία από τη μία δομή στην άλλη. Είναι να εξασφαλίσουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Οι αποχωρήσεις γιατρών, οι δυσκολίες κάλυψης θέσεων και οι άγονες προκηρύξεις αναδεικνύουν μια βαθύτερη κρίση στελέχωσης, την οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τα ευχολόγια ούτε οι προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, είχαν διατυπωθεί εξαγγελίες για την ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στα άγονα νοσοκομεία, με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής γιατρών. Οι εξαγγελίες αυτές δεν υλοποιήθηκαν, αφήνοντας αναπάντητο το ουσιαστικό ερώτημα:

Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει η 7 υπε και το υπουργειο υγειας να προσελκύσει και να διατηρήσει γιατρούς σε ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές ελλείψεις;

Δεν αρκεί να αναγνωρίζεται δημόσια το πρόβλημα. Δεν αρκεί να ανακοινώνονται προθέσεις χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις. Και δεν μπορεί η ευθύνη για τη λειτουργία του νοσοκομείου να μετακυλίεται στους γιατρούς που καλούνται να καλύψουν τα κενά.

Πόσοι ακόμη γιατροί πρέπει να αποχωρήσουν; Πόσες ακόμη προειδοποιήσεις πρέπει να αγνοηθούν; Πρέπει να φτάσουν οι Παθολογικές Κλινικές στο σημείο να μην μπορούν να λειτουργήσουν για να αναλάβουν οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους;

Απαιτούμε άμεσες και δεσμευτικές λύσεις.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΕΣΥΧ απαιτεί από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χανίων, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγεία Αμεση λυση για την στελέχωση των παθολογικων κλινικων οπως αναφερει η διευθυντης της παθολογικης η λειτουργια εχει πλεον ημερομηνια ληξης νοεμβριος κλεινει

Η Παθολογική Κλινική είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας των Χανίων.

Το Νοσοκομείο Χανίων αποτελεί βασικό πυλώνα περίθαλψης για ολόκληρο τον νομό, για τους κατοίκους, τους εργαζομένους και τους χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή κάθε χρόνο.

Η αποδυνάμωση των Παθολογικών Κλινικών και των ΤΕΠ δεν αφορά μόνο τους γιατρούς που εργάζονται σε αυτά. Αφορά κάθε άνθρωπο που μπορεί αύριο να χρειαστεί νοσηλεία ή επείγουσα φροντίδα.

Η ΕΓΕΣΥΧ δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ως αναπόφευκτη εξέλιξη το ενδεχόμενο να οδηγηθούν οι Παθολογικές Κλινικές σε αδυναμία λειτουργίας. Δεν θα περιμένουμε να καταρρεύσει η λειτουργία τους για να επιβεβαιωθούν οι προειδοποιήσεις μας.

Η ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας ανήκει σε όσους έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να παρέμβουν. Η αδράνεια δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή με συνέπειες.

Το Νοσοκομείο Χανίων χρειάζεται γιατρούς, όχι άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται στελέχωση, όχι διαχείριση της εξάντλησης. Χρειάζεται ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οργανωμένα ΤΕΠ με 24ωρη διαλογή και ουσιαστική στήριξη όλων των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας.

Δεν θα αφήσουμε τις Παθολογικές Κλινικές να οδηγηθούν σε αδυναμία λειτουργίας. Δεν θα αποδεχτούμε την υποβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης. Δεν θα σιωπήσουμε μπροστά σε μια κατάσταση που απειλεί τόσο τους εργαζομένους όσο και τους ασθενείς.

Η δημόσια υγεία είναι δικαίωμα. Η ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου Χανίων είναι ευθύνη της Πολιτείας. Και η κοινωνία των Χανίων δικαιούται πράξεις, όχι άλλες εξαγγελίες.

Οι Παθολογικές Κλινικές πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές, στελεχωμένες και ασφαλείς. χθες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων (ΕΓΕΣΥΧ) »

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