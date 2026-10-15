Δίκη Μαραντόνα: Ποινή φυλάκισης για όλους τους κατηγορουμένους

Μέσα σε λίγα χρόνια, η εισαγγελία και οι πολιτικοί ενάγοντες συνέκλιναν στην δίκη του 2020 σχετικά με τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, συμφωνώντας ότι η αμέλεια της ιατρικής ομάδας στις τελευταίες ημέρες του «Ντιεγκίτο» δικαιολογούσε ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Την περασμένη εβδομάδα, τα τελικά επιχειρήματα της εισαγγελίας, ακολουθούμενα από τις δηλώσεις των πολιτικών ενάγοντων, ανέδειξαν μια τριάδα επαγγελματιών υγείας μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι ήταν πιο ισχυροί στην λήψη αποφάσεων και εν ολίγοις, πιο υπεύθυνοι για την αμέλεια σε βάρος του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Εκείνη την εποχή, ο έμπιστος ιατρός του Μαραντόνα, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, 44 ετών, η ιατρική συντονίστρια Νάνσι Φορλίνι, 57 ετών, και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, 41 ετών, αντιμετώπισαν τις πιο σκληρές ποινές που ζήτησε η εισαγγελία. Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι ζήτησε σήμερα (15/10) δώδεκα, δέκα και οκτώ χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Δεκαπέντε χρόνια (για τον Λούκε), δώδεκα (για την Φορλίνι) και δέκα (για την Κοσάτσοφ) ήταν τα αιτήματα που διατύπωσε την Τετάρτη ο Φερνάντο Μπουρλάντο, ο δικηγόρος των μεγαλύτερων κορών του Μαραντόνα, Ντάλμα και Τζιανίνα, μακράν οι πιο έντονες σε αυτό που αποκάλεσε «δολοφονία». Πριν από αυτόν την Τρίτη, ο Μάριο Μποντρί, ο δικηγόρος του Ντιεγκίτο, του μικρότερου γιου του Μαραντόνα, είχε ζητήσει έως και δεκαέξι χρόνια για τον Λούκε.

«Σκότωσαν έναν μυθολογικό ήρωα», δήλωσε ο Μπουρλάντο και πρόσθεσε: «Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα δολοφονήθηκε. Και για αυτό το έργο, κάποιος κάλεσε μια ομάδα επαγγελματιών υγείας για να το κάνουν αργά αλλά εξίσου σκληρά. Αγνόησαν σημάδια, συμπτώματα που θα ανησυχούσαν οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν έκαναν απολύτως τίποτε σε αμέτρητες περιπτώσεις. Η αδιαφορία ήταν βάναυση. Ηταν ένας θανατηφόρος κύκλος».

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του σε μια κατοικία στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες) που νοίκιαζε για την ανάρρωσή του μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Από τα μέσα Απριλίου, επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την διάρκεια της νοσηλείας του Μαραντόνα στο σπίτι.

Μόνο ένας από τους επτά κατηγορούμενους έχει βρει την εύνοια τόσο της εισαγγελίας όσο και των πολιτικών εναγομένων: ο Δρ. Πέδρο ντι Σπάνια, ο οποίος είχε δει τον Μαραντόνα μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της μοιραίας ανάρρωσής του. Όλοι έχουν ζητήσει την αθώωσή του.

Ένας άλλος, ωστόσο, υπήρξε μια διχαστική προσωπικότητα: ο ψυχολόγος και ειδικός σε θέματα εθισμών Κάρλος Ντίαζ, ο οποίος είχε βοηθήσει τον Μαραντόνα να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για αυτόν, αλλά ο δικηγόρος του Ντιεγίτο ζήτησε 12 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο δικηγόρος μιας από τις κόρες του Μαραντόνα, της Τζάνα, ζήτησε την αθώωσή του, προκαλώντας την οργή των αδελφών της, Ντάλμα και Τζιανίνα.

Οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία με σιωπηρή δόλο, που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε εν γνώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Αυτή η κατηγορία τελικά επικυρώθηκε από την εισαγγελία μόνο κατά των Λούκε, Φορλίνι και Κοσατσοφ. Εναντίον των άλλων, η εισαγγελία άσκησε την ελαφρύτερη κατηγορία της ακούσιας ανθρωποκτονίας, ζητώντας τέσσερα χρόνια για τον συντονιστή νοσηλευτικής, Μαριάνο Περόνι και τον νοσηλευτή, Ρικάρντο Αλμιρόν.

Ενώπιον του κ. Μπουρλάντο ο Πάμπλο Χουράδο, ο δικηγόρος της Ρίτα, της Κλαούντια και της Αννας, των τριών αδελφών του Μαραντόνα δήλωσε σχετικά με τους τρεις κύριους κατηγορούμενους, ότι «ο Μαραντόνα πέθανε εξαιτίας αυτού που δεν έκαναν. Αυτή δεν είναι η ιστορία ενός αιφνίδιου θανάτου, αλλά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, ήταν προβλέψιμο και μπορούσε να αποφευχθεί. Η Φορλίνι, υποτίθεται ότι θα οργάνωνε την κατ' οίκον νοσηλεία και δεν το έκανε, δεν ήλεγξε τις συνθήκες διαβίωσης, δεν παρείχε τον ιατρικό εξοπλισμό και προκάλεσε αποσύνδεση μεταξύ όλων των επαγγελματιών».

Ένα ερώτημα, ωστόσο, παρέμεινε αναπάντητο και δεν διερευνήθηκε ποτέ πραγματικά κατά τη διάρκεια της εξάμηνης δίκης: ο λόγος, η γένεση αυτού που ο εισαγγελέας περιέγραψε ως «χαοτική» ιατρική οργάνωση, μια «σχεδόν αναρχική δομή» που περιβάλλει «τον πιο διάσημο ασθενή στον κόσμο», ο οποίος τελικά, έμεινε σε «κατάσταση εγκατάλειψης».

Ο κ. Μπουρλάντο αναφέρθηκε σύντομα σε ένα «οικονομικό συμφέρον» να παραμείνει ο Μαραντόνα νοσηλευόμενος κατ' οίκον - ένας «κατ' οίκον περιορισμός καλυμμένος σε ιατρική περίθαλψη» - αντί σε κέντρο θεραπείας, όπως είχαν συστήσει οι ειδικοί. Αλλά και εδώ, δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις.

Την επόμενη εβδομάδα, οι πολιτικοί ενάγοντες θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους, ακολουθούμενα από τις τελικές αγορεύσεις της υπεράσπισης. Η ετυμηγορία αναμένεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

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