Μεξικό: Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους, από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας «Ρέιτσελ», στο βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που κοινοποίησαν οι Αρχές.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, όπου αγνοούνται δυο πολίτες.

Οι Αρχές ωστόσο, διέσωσαν, ένα ανήλικο παιδί.

Να σημειωθεί, ότι η περίοδος των τυφώνων και κυκλώνων διαρκεί στην περιοχή, από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο και πλήττει κάθε χρόνο κοινότητες στις μεξικανικές ακτές τόσο στον Ειρηνικό, όσο και στον Ατλαντικό ωκεανό.

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