Μαϊάμι Χιτ: Μαγικός Αντετοκούνμπο με 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ! (βίντεο)

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Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 144-128 των Μπρούκλιν Νετς, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων, φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double. Συγκεκριμένα, σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έχοντας παράλληλα 3 τάπες και 1 κλέψιμο.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις προσπάθειές του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 8/10 σουτ εντός πεδιάς, 0/2 τρίποντα και 4/9 βολές.

Όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης, το Μαϊάμι μπήκε καλύτερα στο παρκέ και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 35-29. Οι Νετς κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά μέχρι την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 69-66.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς οι Χιτ πέτυχαν 43 πόντους και ανέβασαν το προβάδισμά τους στο 112-103. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

Πέρα από τον Αντετοκούνμπο, σημαντική ήταν η παρουσία του Άντριου Γουίγκινς, ο οποίος είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 14 πόντους.

Για τους Νετς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 27 πόντους, χωρίς ωστόσο η εμφάνισή του να αποδειχθεί αρκετή για τους φιλοξενούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μαϊάμι τελείωσε το παιχνίδι με 59,1% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 32 ασίστ, στοιχεία που αποτυπώνουν την εξαιρετική επιθετική λειτουργία των Χιτ.

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