ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 12:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαϊάμι Χιτ: Μαγικός Αντετοκούνμπο με 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ! (βίντεο)

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
clock 10:30 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν με 144-128 των Μπρούκλιν Νετς, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων, φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double. Συγκεκριμένα, σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έχοντας παράλληλα 3 τάπες και 1 κλέψιμο.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις προσπάθειές του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 8/10 σουτ εντός πεδιάς, 0/2 τρίποντα και 4/9 βολές.

Όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης, το Μαϊάμι μπήκε καλύτερα στο παρκέ και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 35-29. Οι Νετς κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά μέχρι την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 69-66.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς οι Χιτ πέτυχαν 43 πόντους και ανέβασαν το προβάδισμά τους στο 112-103. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

Πέρα από τον Αντετοκούνμπο, σημαντική ήταν η παρουσία του Άντριου Γουίγκινς, ο οποίος είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 14 πόντους.

Για τους Νετς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 27 πόντους, χωρίς ωστόσο η εμφάνισή του να αποδειχθεί αρκετή για τους φιλοξενούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μαϊάμι τελείωσε το παιχνίδι με 59,1% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς και 32 ασίστ, στοιχεία που αποτυπώνουν την εξαιρετική επιθετική λειτουργία των Χιτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis