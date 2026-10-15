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GOSSIP - LIFESTYLE

Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται

δπ
clock 11:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 15: Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται, καθώς τα συναισθήματα μπερδεύονται και οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης συνεχίζει τα παιχνίδια του, ενώ ένα σοβαρό ατύχημα στέλνει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο και γεννά υποψίες.

Ο Νικήτας πιέζει για γάμο την Ελπίδα, κρύβοντας κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα, ενώ η Σοφία κινεί τα νήματα παρασκηνιακά. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να προχωρήσει, η καρδιά του μένει δεμένη εκεί που δεν πρέπει.

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