Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 15: Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται, καθώς τα συναισθήματα μπερδεύονται και οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης συνεχίζει τα παιχνίδια του, ενώ ένα σοβαρό ατύχημα στέλνει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο και γεννά υποψίες.

Ο Νικήτας πιέζει για γάμο την Ελπίδα, κρύβοντας κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα, ενώ η Σοφία κινεί τα νήματα παρασκηνιακά. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να προχωρήσει, η καρδιά του μένει δεμένη εκεί που δεν πρέπει.

Διαβάστε επίσης

Χρηστίδου: "Στη συνεπιμέλεια, διατροφή δίνει ο γονέας που έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις"

H πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ