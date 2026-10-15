Αναπτυξιακή Λασιθίου: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Μιχάλης Κουτάντος

Σε αλλαγή σελίδας στη διοικητική της ηγεσία προχώρησε η Αναπτυξιακή Λασιθίου. Με από-φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Μιχάλης Κουτάντος, διαδεχόμενος τον Χαράλαμπο Αντωνακάκη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του λόγω συνταξιοδότησης.

Η επιλογή αυτή διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια στη λειτουργία του οργανισμού και επιταχύ-νει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στην περιοχή. Η Αναπτυξιακή Λασιθίου αποτελεί διαχρονικά βασικό μοχλό για τη μόχλευση πόρων, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση έργων με μετρήσιμο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Μιχάλη Κουτάντου, η εταιρεία επικεντρώνεται στην άμεση ενεργοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες του νομού.

Στο επίκεντρο οι νέες προσκλήσεις του LEADER στο Νομό Λασιθίου

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ΤΑΠΤοΚ LEADER Νομού Λασιθίου, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εξετάστηκαν οι άξονες για τις επικείμενες προσκλήσεις υπο-βολής προτάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, ώστε τα κονδύλια να διοχετευθούν στοχευ-μένα στην τοπική παραγωγή, στις υποδομές και στην καινοτομία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παρακολουθεί στενά τον συντονισμό και την εξέλιξη του προγράμματος, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την τοπική οικονομία, ανα-δεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και εξασφαλίζουν βιώσιμη προοπτική για ολόκληρο το Λασίθι.

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