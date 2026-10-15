ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 12:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αναπτυξιακή Λασιθίου: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Μιχάλης Κουτάντος

αναπτυξιακη λασιθιου
clock 11:19 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε αλλαγή σελίδας στη διοικητική της ηγεσία προχώρησε η Αναπτυξιακή Λασιθίου. Με από-φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Μιχάλης Κουτάντος, διαδεχόμενος τον Χαράλαμπο Αντωνακάκη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του λόγω συνταξιοδότησης.

Η επιλογή αυτή διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια στη λειτουργία του οργανισμού και επιταχύ-νει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στην περιοχή. Η Αναπτυξιακή Λασιθίου αποτελεί διαχρονικά βασικό μοχλό για τη μόχλευση πόρων, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση έργων με μετρήσιμο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Μιχάλη Κουτάντου, η εταιρεία επικεντρώνεται στην άμεση ενεργοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες του νομού.

Στο επίκεντρο οι νέες προσκλήσεις του LEADER στο Νομό Λασιθίου

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ΤΑΠΤοΚ LEADER Νομού Λασιθίου, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εξετάστηκαν οι άξονες για τις επικείμενες προσκλήσεις υπο-βολής προτάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, ώστε τα κονδύλια να διοχετευθούν στοχευ-μένα στην τοπική παραγωγή, στις υποδομές και στην καινοτομία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παρακολουθεί στενά τον συντονισμό και την εξέλιξη του προγράμματος, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την τοπική οικονομία, ανα-δεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και εξασφαλίζουν βιώσιμη προοπτική για ολόκληρο το Λασίθι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τζόσουα Χακ νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή Γκίλφοϊλ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λασίθι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis