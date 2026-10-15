Ρέθυμνο: Δύο δωρεάν προβολές της ταινίας "Απόστολος Τίτος" την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Θεατρική Ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου παρουσιάζει φέτος την πρώτη κινηματογραφική της δουλειά, ύστερα από 25 χρόνια ζωής και δράσης στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας.

Πρόκειται για την ταινία με τίτλο «Απόστολος Τίτος», η οποία πραγματεύεται τον βίο του Πρωτόθρονου Επισκόπου Κρήτης, με παράλληλες αναφορές στην ίδρυση της νεοσύστατης Χριστιανικής Εκκλησίας από τον ίδιο τον Χριστό και στη διάδοση της χριστιανικής πίστης από τους κορυφαίους Αποστόλους Παύλο και τον μαθητή του Τίτο.

Οι προβολές της ταινίας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στον κινηματογράφο «Παντελή», στην πόλη του Ρεθύμνου, σε δύο διαδοχικές προβολές, στις 12:00 το μεσημέρι και στη 1:30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Image

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργη Καλογεράκη, η καλλιτεχνική υποστήριξη του Γιάννη Μπλέτα, οι σκηνογραφίες του Γιάννη Τσάβαλου και η μουσική του Αντώνη Ζαχαράκη.

Image

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφουν οι Μανόλης Δομαζάκης και Γιώργος Λελεδάκης, ενώ την οργανωτική ευθύνη της παραγωγής έχει αναλάβει ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Νικηφόρος.

Image

Την προσπάθεια ενίσχυσε στον ενδυματολογικό τομέα η Εθνική Λυρική Σκηνή, με την ιδιαίτερη συμβολή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της και συμπατριώτη μας κ. Γιώργου Κουμεντάκη.

Image

Τους ρόλους της ταινίας ερμηνεύουν 32 παλαιά και νέα μέλη της Θεατρικής Ομάδας, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη κινηματογραφική της δημιουργία.

Image

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει την ταινία «Απόστολος Τίτος» και να γνωρίσει, μέσα από την κινηματογραφική τέχνη, τη ζωή και το έργο του πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ