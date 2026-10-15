Ηράκλειο - κρουαζιέρα: Χάθηκαν πάνω από 30.000 επιβάτες λόγω του πολέμου

Μειωμένη σε σχέση με το 2025 αναμένεται να είναι φέτος η κίνηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τις προσεγγίσεις να υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τις 226, έναντι 280 πέρυσι. Ωστόσο, ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση του home porting, ώστε το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε βασικό λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών κρουαζιέρας.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μηνάς Παπαδάκης, ανέφερε ότι η φετινή χρονιά αποτελεί διόρθωση μετά το ρεκόρ του 2025. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει τους 400.000 επιβάτες, ενώ τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε υπερβεί οριακά τους 500.000.

Στις βασικές αιτίες της μείωσης περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, που οδήγησαν σε απώλεια περισσότερων από 30.000 επιβατών, καθώς και η μετατόπιση δρομολογίων προς την Αδριατική, τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μεσόγειο.

Η υποχώρηση, όπως σημείωσε ο κ. Παπαδάκης, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αλλά και άλλους σημαντικούς προορισμούς της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη του home porting, καθώς το οικονομικό αποτύπωμά του είναι περίπου τριπλάσιο από εκείνο μιας απλής προσέγγισης κρουαζιερόπλοιου.

Σήμερα, περίπου το 90% της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην Ελλάδα συγκεντρώνεται στον Πειραιά, με το Ηράκλειο να διεκδικεί τον ρόλο του δεύτερου μεγάλου κόμβου. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, καθώς, παρά το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει εταιρείες κρουαζιέρας, η αεροπορική συνδεσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη του home porting.

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