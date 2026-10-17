Όρεγκον: Ποιος ήταν ο 16χρονος που σκότωσε τρία παιδιά και μια δασκάλα

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Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης σε σχολείο της πόλης Μπεντ, στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ήταν «κλειστός χαρακτήρας» και μοναχικό παιδί, αποκάλυψαν γείτονές του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ήταν πραγματικά μοναχικός», δήλωσε ένας εξ αυτών στο AFP. «Τον έβλεπα πάντα ντυμένο στα μαύρα, σκυθρωπό και σκυφτό. Δεν έλεγε ποτέ καλημέρα και φαινόταν πολύ αποτραβηγμένος».

Ο 16χρονος Γκρίφιν Τζ. Τζον άνοιξε πυρ την Πέμπτη μέσα στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, σκοτώνοντας τρία παιδιά - ηλικίας 5, 8 και 11 ετών - καθώς και μια δασκάλα. Ο πατέρας δύο μαθητριών καταδίωξε και πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός προτού καταφθάσουν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος ήταν πρώην μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο.

Απομονωμένος με τη μητέρα του

Γείτονες που μίλησαν AFP είπαν ότι ο έφηβος ζούσε απομονωμένος με τη μητέρα του, συμπληρώνοντας πως σπανίως έβγαιναν από το σπίτι. «Το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο, σαν να μην έμενε κανείς εκεί. Έφευγαν κι έρχονταν πολύ βιαστικά», αφηγήθηκε κάποιος.

Μια γειτόνισσα τόνισε πως «ούτε καν φανταζόταν» πως ο έφηβος είχε όπλο. «Το σπίτι έχει ξύλινους τοίχους, θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει προς τα εδώ και ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», συμπλήρωσε.

Ένας άλλος γείτονας ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς με τη μητέρα του δράστη, η οποία έκλαιγε. «Είναι δύσκολο να χωνέψεις πως ένας γείτονάς σου έκανε κάτι τέτοιο».

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