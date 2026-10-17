Αλέξης Καλοκαιρινός: Στα εγκαίνια της νέας έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (βίντεο)

Στα εγκαίνια της ανανεωμένης και εκσυγχρονισμένης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης παρέστη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός την Παρασκευή 16/10.

Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργου Κοντάκη και των τοπικών αρχών, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές δράσεις που ανέδειξαν τη μαχητικότητα της επιστήμης, μεγεθύνοντας τη δυναμική και την υπερτοπική εμβέλειά του στη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμισε, ότι ο ίδιος έζησε τις προσπάθειες δημιουργίας του νέου Μουσείου ως μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες οδήγησαν στην εγκατάστασή του στο ιστορικό κτήριο της παλιάς Ηλεκτρικής. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνάρθρωσης του Μουσείου με την κοινωνία και την πόλη του Ηρακλείου και εξαίροντας την ενεργό προσφορά του Συλλόγου Φίλων του ΜΦΙΚ, σημείωσε:

«Η ιστορική χειρονομία του Δήμου Ηρακλείου να παραχωρήσει το κτήριο αυτό στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη συγκεκριμένη χρήση έχει δικαιωθεί απολύτως. Αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό που ζει καθημερινά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αποτελεί την καλύτερη δυνατή δικαίωση για την πόλη μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εμβληματική γεωγραφική θέση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και παρουσίασε το πλέγμα των μεγάλων έργων που έχει ήδη δρομολογήσει αλλά και αυτά που έχει σχεδιάσει να προχωρήσει ο Δήμος, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της ευρύτερης περιοχής, επισημαίνοντας ότι το Μουσείο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο όρμους και «αγκαλιάζεται» από την ιστορική, λαϊκή συνοικία της Αγίας Τριάδας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού ιστού και αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, υπογράμμισε: «Εντάχθηκε προ ημερών στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής. Το έργο περιλαμβάνει τη θωράκιση του Μουσείου από τη

θάλασσα με τεχνητούς ογκολίθους και θα αποδώσει δύο αστικές παραλίες στην απόληξη της Αγίας Τριάδας. Στόχος είναι η έναρξη των εργασιών εντός του 2027 και η ολοκλήρωσή τους σε ορίζοντα διετίας. Όλα τα έργα του Δήμου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, όπως η πεζοδρόμηση της οδού Δελημάρκου και των καθέτων της, η οποία ολοκληρώθηκε στην ώρα της».

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Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, στο επίκεντρο του σχεδιασμού τίθεται η Πύλη του Δερματά και η ανάπλαση της πλατείας της παλιάς Λαχαναγοράς, η οποία από ανενεργό πεδίο θα μετατραπεί σε έναν ζωντανό χώρο δραστηριοτήτων, προσελκύοντας ένα πολυποίκιλο πλήθος πολιτών και επισκεπτών ενώ παράλληλα με το παράκτιο τείχος και την αποκατάσταση των Νεωρίων, δρομολογείται το έργο του κεντρικού τομέα της Αγίας Τριάδας, επίσης μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας το παζλ των παρεμβάσεων.

Κλείνοντας, Αλέξης Καλοκαιρινός συνέδεσε την αναβάθμιση της περιοχής και με τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς το Ηράκλειο θα είναι η Ευρωπαϊκή Πόλη των Επιστημών για το 2028, τονίζοντας: «Σε αυτή τη σπουδαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση, για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε, αλλά και για όλα τα επόμενα χρόνια, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα έχει έναν ξεχωριστό ρόλο και μια πολύ ιδιαίτερη θέση. Μέσα από τη συνάρθρωση όλων αυτών των έργων, εκεί όπου φέγγει το Μουσείο, θα φέγγει πλέον πολύ καλύτερα ένα σημαντικό και ζωτικό μέρος της πόλης μας», κατέληξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

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