Μητρόπολη Ρεθύμνου: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την εκδημία του Γεωργίου Βαρδινογιάννη

Η Τοπική των Ρεθυμνίων Εκκλησία, μετά την αγγελία της εκδημίας του μακαριστού Γεωργίου Βαρδινογιάννη, του γνωστού «Καπετάνιου», με καταγωγή από την Επισκοπή Ρεθύμνης, εκφράζει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά συλλυπητήριά της.

Ο αείμνηστος Γεώργιος Βαρδινογιάννης αγάπησε πολύ τον τόπο του, την Επισκοπή και το Ρέθυμνο, και υπήρξε πρωτοστάτης και «καπετάνιος» σε πολλά και ωφέλιμα έργα, ανοίγοντας δρόμους για να διαβούν και οι επόμενοι.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δέεται του Κυρίου της ζωής και του θανάτου για την ανάπαυση της ψυχής του μετά των δικαίων και των αγίων και όλα τα καλά και ωφέλιμα έργα του ας καταστούν σωτήρια για την αιώνια και αθάνατη ψυχή του.

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