Δήμος Σητείας: Έπεσε η αυλαία του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου – Στο επίκεντρο το μέλλον του τόπου

Με περιήγηση των συνέδρων σε σημεία του Γεωπάρκου ολοκληρώνεται σήμερα το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σητείας, έπειτα από δύο ημέρες συζητήσεων και προτάσεων για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, με έμφαση στις υποδομές, την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα.

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Με την περιήγηση των συνέδρων σήμερα σε σημεία του Γεωπάρκου ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σητείας, έπειτα από δύο ημέρες ουσιαστικού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων για το μέλλον του τόπου με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τις ανάγκες της περιοχής, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, τις μεταφορές, την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την καινοτομία και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Σητείας υπογράμμισε την ανάγκη η περιοχή να αποκτήσει τις ευκαιρίες που αντιστοιχούν στις πραγματικές δυνατότητές της, διεκδικώντας σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας και ισότιμη συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα το Συνέδριο να μην περιοριστεί στη διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά να αποτελέσει την αφετηρία ενός ρεαλιστικού σχεδίου παρεμβάσεων, με σαφείς προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ολοκλήρωση του Συνεδρίου δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας, αλλά την αφετηρία της επόμενης ημέρας. Το ζητούμενο είναι πλέον η αξιολόγηση των συμπερασμάτων, η ιεράρχηση των προτάσεων και η μετατροπή τους σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Η συνέχιση του διαλόγου, η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η συστηματική παρακολούθηση των προτάσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ουσιαστικό περιεχόμενο και συνέχεια.

Η Σητεία δηλώνει παρούσα και διεκδικεί μια αναπτυξιακή πορεία που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, θα ενισχύει την τοπική οικονομία και θα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους κατοίκους της.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου Σητείας και μοιράστηκαν απλόχερα τη γνώση, την επιστημονική τους κατάρτιση, την εμπειρία, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συζήτηση για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή τους αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για εμάς και ταυτόχρονα, μια σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα της Σητείας. Κάθε τεκμηριωμένη άποψη, κάθε δημιουργική πρόταση και κάθε διάθεση συνεργασίας προσθέτουν ένα πολύτιμο στοιχείο στην κοινή προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι, μέσα από διαφορετικές επιστημονικές, επαγγελματικές και θεσμικές αφετηρίες, κατέθεσαν τη δική τους οπτική, ανέδειξαν προβλήματα και δυνατότητες και συνέβαλαν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Γιατί η ανάπτυξη απαιτεί γνώση, συνεργασία, κοινό όραμα και, κυρίως, τη βούληση να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις.

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