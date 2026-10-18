Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Συναγερμός σήμανε στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, μετά από σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι αναφορές για ισχυρή έκρηξη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Την ύπαρξη θυμάτων επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ παραμένουν υπό διερεύνηση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαρακτήρισε το συμβάν «σοβαρό περιστατικό», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους στρατιωτικούς και σε όσους επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

ΜακΓκίντι: «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες»



Σε συνέντευξη Τύπου, ο Καναδός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες από το περιστατικό στη στρατιωτική βάση.

«Με θλίψη ανακοινώνω ότι υπάρχουν τόσο νεκροί όσο και τραυματίες ως αποτέλεσμα περιστατικού στη βάση», δήλωσε χαρακτηριστικά.







Ο ΜακΓκίντι απέφυγε να αναφερθεί στον ακριβή αριθμό των θυμάτων, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ, πολύ ρευστή και ευαίσθητη».

Όπως ανέφερε, οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεργάζονται με τις αρχές της Αλμπέρτα και τους τοπικούς δήμους, προκειμένου να διατεθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ στην έρευνα για το περιστατικό έχει εμπλακεί και η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).







«Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός», πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναφορές για ισχυρή έκρηξη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως. Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αποδίδονται σε πηγές από τη στρατιωτική βάση αναφέρουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη επί αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, βλήμα πυροβολικού φέρεται να έπληξε ενεργή γεώτρηση φυσικού αερίου εντός του πεδίου βολής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Οι πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για καταστροφές σε γειτονικά κτίρια τακτικής εκπαίδευσης και για επέκταση της φωτιάς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, όπου φέρεται να σημειώθηκαν δευτερογενείς εκρήξεις.

Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις καναδικές αρχές και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία της πυρκαγιάς.

Η φωτιά επεκτάθηκε έξω από τη στρατιωτική βάση



Η πυρκαγιά φέρεται να επεκτάθηκε και έξω από τα όρια της στρατιωτικής εγκατάστασης, με τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από διαφορετικές περιοχές, με προτεραιότητα τη διάσωση ανθρώπων και την προστασία κατοικιών και κρίσιμων υποδομών.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν ελεύθερους τους δρόμους, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις πρώτες ενημερώσεις, δεν είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης.

Η δήλωση του Μαρκ Κάρνεϊ για την πυρκαγιά



Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην Αλμπέρτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται στους στρατιωτικούς που επηρεάστηκαν.





Ο Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τις αρχές της επαρχίας και τους τοπικούς φορείς για τη διαχείριση της κατάστασης.

Η στρατιωτική βάση CFB Wainwright βρίσκεται κοντά στην περιοχή Ντένγουντ της Αλμπέρτα, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Έντμοντον, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

Αποτελεί σημαντική εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης του Καναδά, καθώς φιλοξενεί το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών (Canadian Manoeuvre Training Centre) και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας.

Οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

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