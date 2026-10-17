Κρήτη: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

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Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ( Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1) Έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2026

2) Έγκριση υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου για την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027» και έγκριση του Προγράμματος Δράσεων 2027–2028

3) Συζήτηση καταρχήν απόφαση για μετατροπή της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) σε Μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου. Νομοθετικό πλαίσιο: Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Ν. 4601/2019 (Εταιρικοί Μετασχηματισμοί), Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών), Εγκύκλιος 19/Α.Π. 45724/17.8.2026 του Υπουργείου Εσωτερικών «Τα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (АΔА: РІΔ46MTA6-ХҮГ).

4) Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου : Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132 ΜV στις θέσεις «ΠΕΖΑ» (ισχύος 79,2 ΜV) και «ΚΕΦΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» (ισχύος 52,8 ΜV) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου, με φορέα έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΠΕΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Αρ. απόφαση Δημ. Επιτροπής : 308/2026)

5) Συζήτηση και λήψη απόφασης αποδοχής πρότασης συμβιβασμού για απαλλοτριούμενο ακίνητο και πρότασης καθορισμού αποζημίωσης (Απόφαση Δημ. Επιτροπής 265/2026 ΑΔΑ : Ψ0Ι1ΚΨ-ΨΥΜ)

6) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Νεαπόλεως

7) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με την ανάθεση εργασίας καθαριότητας κοιμητηρίων στην Δ.Ε Αγίου Νικολάου

8)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με την ανάθεση εργασίας καθαριότητας κοιμητηρίων στην Δ.Ε Νεάπολης

9) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με την ανάθεση εργασίας καθαριότητας κοιμητηρίων στην Δ.Ε Βραχασίου

10) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με την ανάθεση εργασιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου Δήμου Αγίου Νικολάου

11) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εργασία με τίτλο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

12) Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφές & Επανεγγραφές Βρεφών & Νηπίων στους Βρεφ/κούς & Παιδικούς Δήμου Αγίου Νικολάου

13) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας το οποίο αφορά «Διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα μητρώα των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών σχ. Περιόδου 2025 – 2026»

14)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας το οποίο αφορά «Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα μητρώα των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών σχ. Περιόδου 2026 – 2027»

15) Έγκριση πληρωμής δαπάνης για επέκταση Δημοτικού φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην οδό Μάνου Χατζηδάκη – δημοτική οδό της επέκτασης Σχ. Πόλεως Αγ. Νικολάου

16) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με Υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Αλέκου Σακελλάριου στο ΟΤ 258 εντός Σχ. Πόλης Αγ. Νικολάου

17) Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς το αίτημα του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού για παραχώρηση χρήσης πηγαδιού στη θέση «Κέντρο» Καλού Χωριού

18) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 271/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στον οικισμό Παναγία Δημοτικής Κοινότητας Έξω Λακωνίων»

19) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 272/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Γ. Παπανικολάου στον Άγιο Νικόλαο»

20)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 273/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο»

21) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 274/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Στρατηγού Κόρακα στον Άγιο Νικόλαο»

22) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 275/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Μίνωος στον Άγιο Νικόλαο»

23) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 276/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πρίγκιπα Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο»

24) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 277/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με Πρόταση υπηρεσίας για απομάκρυνση κυπαρισσιού από τον οικισμό Βουλισμένης

25) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 278/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με Πρόταση υπηρεσίας για απομάκρυνση πεύκου από τον αύλειο χώρο του σχολείου οικισμού Χουμεριάκου.

26) Τροποποίηση τη με αρ. 88/2026 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 563 ου ν. 5314/2026

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