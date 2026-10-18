ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1: «Ασπρόμαυρη» νίκη στις καθυστερήσεις μέσω... VAR! -Η Βαθμολογία

Απίστευτο παιχνίδι στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει το κάζο και να παίρνει τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Ηρακλή, χάρη στην κεφαλιά του Μιχαηλίδη στο 90’+2’. Ένα ματς που είχε ένταση, ανατροπές, χαμένες ευκαιρίες και το VAR σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς δύο φορές οι φιλοξενούμενοι είδαν την προσπάθειά τους να καταλήγει στα δίχτυα, αλλά το γκολ να μην μετράει!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του, με τον Ζίβκοβιτς, τον Εντιαγέ και τον Ούγκρεσιτς να απειλούν. Ωστόσο, ο Ηρακλής δεν έμεινε παθητικός, αναζητώντας τις δικές του στιγμές και δείχνοντας πως μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα, στο 35’ ο Νανού έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Μοναστηρλής κράτησε το μηδέν με σπουδαία επέμβαση.

Στο 49’, ο Μάρκες έβαλε μπροστά τον «Γηραιό», εκμεταλλευόμενος το γέμισμα του Σόρια, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση του VAR ήρθε στο 59’, όταν ο Μάρκες σκόραρε ξανά, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Σουρλή στην αρχή της φάσης. Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το 0-2 και στο 62’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με τον Μπάνζα να σκοράρει έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ζίβκοβιτς.

Το φινάλε, όμως, ήταν ακόμη πιο δραματικό. Στο 75’ ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ σε πτώση του Εντιαγέ, αλλά η φάση προκάλεσε συζητήσεις, καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της, όπως φάνηκε από το VAR.

Στο 84’, ο Νανού πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως το VAR παρενέβη ξανά: ο διαιτητής καταλόγισε φάουλ υπέρ του Ζαφείρη πριν από την εκτέλεση και απέβαλε τον Ρος με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το ματς θα οδηγούνταν σε ισοπαλία, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ στο 90’+2’ και ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά χάρισε στον ΠΑΟΚ τη λύτρωση. Μια νίκη που ήρθε με δραματικό τρόπο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ηρακλής πάλεψε μέχρι τέλους και το VAR καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την έκβασή του.

Σκόρερ: 62’ Μπάνζα, 90’+2’ Μιχαηλίδης - 49’ Μάρκες

Κίτρινες: 7’ Γιαννούλης. 41’ Ζίβκοβιτς - 21’ Σόρια, 67’ Σουρλής, 71’ Ρος, 75’ Ραντόγια

Κόκκινη: 90’ Ρος (2η κίτρ.)

ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Μοναστηρλής - Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (63’ Μπάμπα) - Ζαφείρης, Γιάκιτς (53’ Μπάνζα) - Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς (63’ Λουσέ), Τάισον (90’+5’ Καμαρά) - Εντιαγέ (90’+5’ Σανταμαρία)

ΗΡΑΚΛΗΣ (3-4-3): Αθανασιάδης - Βούρος (90’+8’ Ζούλεβιτς), Πίνα, Ρος - Σόρια (90’+4’ Κούστα), Σουρλής (72’ Κράιντς), Ραντόγια (90’+4’ Τσάκλα), Νανού - Λόπεθ (72’ Σίλβα), Μάρκες, Νιζέτ.

Super League | 7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου



Λεβαδειακός – Βόλος 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου



Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3



Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2



Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 5-1



Κηφισιά – Άρης 1-2



ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1



* Ατρόμητος – ΑΕΚ αναβλήθηκε

Βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 18



2. Ολυμπιακός 16



3. ΠΑΟΚ 15



4. ΑΕΚ* 14



5. Άρης 13



6. Καλαμάτα 10



-. ΟΦΗ 10



8. Ηρακλής 9



-. Παναιτωλικός 9



10. Κηφισιά 8



11. Αστέρας Τρίπολης 5



12. Ατρόμητος* 2



-. Λεβαδειακός 2



14. Βόλος 0



* Ματς λιγότερο.



** Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

Επόμενη (8η) αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου



19:00 Ηρακλής – Κηφισιά



19:30 Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός



20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25 Οκτωβρίου



16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα



18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός



19:30 Άρης – Ατρόμητος



20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ