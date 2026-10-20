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ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Κιέβου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
clock 10:34 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με μία αναφορά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μία εγκατάσταση παραγωγής και μία αποθήκη, όπου κι αργότερα κατασβέστηκε μία πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σημειώθηκε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ με έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά σε πάρκο.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πάρκο στο οποίο οι οικογένειες πηγαίνουν τα παιδιά τους για να παίζουν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιβάν Βιχίβσκι.

(εικόνα αρχείου)

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